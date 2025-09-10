0

Digimon Story: Time Strangers, gli amatissimi mostriciattoli tornano su PS5, effettua il pre-order

Su Amazon è disponibile il pre-order di Digimon Story: Time Strangers, versione PS5 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/09/2025
Digimon Story: Time Strangers
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile l'opportunità di effettuare il pre-order del nuovo gioco ambientato nell'universo dei Digimon, si tratta di Digimon Story: Time Strangers la cui versione PS5 è preordinabile al prezzo di 69,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: In Digimon Story: Time Strangers ti attende una missione che intreccia mistero e destino, dove ogni incontro potrà cambiare le sorti del mondo. Nei panni del protagonista, ti troverai a indagare sull'enigma della fine del mondo, attraversando il tempo e le dimensioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco ti porta a esplorare non solo il mondo parallelo degli umani, ma anche Iliad, il Mondo Digitale, un universo virtuale pieno di aree uniche, dettagli intricati ed elementi interattivi. Ogni regione nasconde missioni speciali, segreti da svelare e opportunità per rafforzare i legami con i tuoi Digimon.

Digimon Story: Time Strangers
Digimon Story: Time Strangers

Il cuore dell'esperienza è rappresentato dai combattimenti dinamici a turni, che mescolano strategia e meccaniche di evoluzione. Con oltre 450 Digimon disponibili, avrai a disposizione una vasta gamma di creature da addestrare, personalizzare e schierare in battaglia. Le opzioni di evoluzione e le possibilità di personalizzazione rendono ogni sfida unica, permettendoti di adattare le tue strategie e creare la squadra perfetta.

