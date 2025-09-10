Sophia da Lies of P è perfettamente ricreata da karunalyy, che ci incanta con il proprio stile

Sophia da Lies of P è certamente uno dei personaggi più importanti sia a livello narrativo che a livello ludico all'interno del videogioco d'azione coreano. Non stupisce quindi che in molte ricreino la ragazza in cosplay, come ci mostra ora karunalyy con il proprio cosplay di Sophia.

La giovane, infatti, è fondamentale per il giocatore poiché gli permette di salire di livello, potenziando così le statistiche e migliorando l'uso con le armi di gioco. La ragazza guida anche il nostro personaggio nel corso del gioco suggerendogli in che direzione andare e sarà fondamentale fino all'ultimo istante per comprendere la trama del gioco.