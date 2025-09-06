Frieren nel cosplay di mishi_miku è una perfetta elfa in viaggio nei boschi

Frieren - Oltre la fine del viaggio ha colpito tutti con la sua serie animata e l'attesa per la seconda stagione sembra lunga e difficile. Per ingannare il tempo, possiamo però ammirare le creazioni del mondo del cosplay, come ad esempio il cosplay di Frieren realizzato da mishi_miku.
Frieren è la protagonista della storia: si tratta di un'elfa che, come tutti i membri della specie, vive per migliaia e migliaia di anni. Le vite degli umani e di tutte le altre creature sembrano un attimo ai suoi occhi, ma quando un vecchio amico umano muore, la ragazza scopre dentro di sé nuove emozioni e decide di viaggiare per ridestare i vecchi ricordi dell'amico e dei suoi altri compagni.
Il cosplay di Frieren
mishi_miku ci propone un perfetto cosplay di Frieren: la ragazza ricrea l'elfa in ogni dettaglio, col suo classico costume bianco da viaggio. L'ambientazione delle fotografie, un boschetto, richiama inoltre in modo perfetto molte delle ambientazioni che il personaggio esplora nel corso del proprio viaggio, visto che i soggiorni nelle città solo saltuari e lontani tra loro.
Se amate il personaggio, ecco Frieren nel cosplay di aliceofspades sembra veramente un'elfa in un fantastico scatto fotografico. Citiamo anche Frieren nel cosplay di vodkavnts è bellissima in ogni scatto fotografico. Chiudiamo con Frieren nel cosplay di linn.tooruu si mostra in bellissime fotografie in una libreria Patrimonio dell'Umanità.