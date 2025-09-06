Frieren nel cosplay di mishi_miku è una perfetta elfa in viaggio nei boschi

Frieren - Oltre la fine del viaggio ha colpito tutti con la sua serie animata e l'attesa per la seconda stagione sembra lunga e difficile. Per ingannare il tempo, possiamo però ammirare le creazioni del mondo del cosplay, come ad esempio il cosplay di Frieren realizzato da mishi_miku.

Frieren è la protagonista della storia: si tratta di un'elfa che, come tutti i membri della specie, vive per migliaia e migliaia di anni. Le vite degli umani e di tutte le altre creature sembrano un attimo ai suoi occhi, ma quando un vecchio amico umano muore, la ragazza scopre dentro di sé nuove emozioni e decide di viaggiare per ridestare i vecchi ricordi dell'amico e dei suoi altri compagni.