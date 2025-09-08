0

Poison Ivy nel cosplay di glitchy_rogue è verde, rossa e dallo sguardo penetrante

glitchy_rogue ci propone il proprio cosplay di Poison Ivy: la cattiva (o antieroina?) del mondo di Batman è verde, rossa e ha uno sguardo che è in grado di passarvi attraverso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2025
Poison Ivy

Il mondo DC è denso di personaggi amati ma da anni uno dei preferiti del pubblico è certamente Poison Ivy. Anche i cosplay non possono fare a meno di darle spazio, come ci dimostra ora glitchy_rogue con il proprio cosplay di Poison Ivy, pubblicato tramite Instagram.

Poison Ivy è un personaggio DC molto interessante: nata come cattiva di Batman, la donna ha la capacità di controllare le piante e fa di tutto per distruggere l'umanità e fermare la distruzione dell'ambiente. Le sue versioni più recenti la rendono però quasi una antieroina, ovvero un personaggio che non segue le regole ma che di fondo è positivo.

La foto del cosplay di Poison Ivy realizzato da glitchy_rogue

glitchy_rogue ha realizzato un ottimo cosplay di Poison Ivy, con l'antieroina del mondo DC che indossa un classico costume verde corredato da fiori e da foglie, che impreziosiscono anche i capelli. L'ottimo trucco dà al personaggio quel leggero tocco di sensualità che la caratterizza in molte sue versioni e che, come succede in natura, sottolinea come sia letale a un solo tocco.

#Cosplay
Segnalazione Errore
