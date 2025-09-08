Poison Ivy nel cosplay di glitchy_rogue è verde, rossa e dallo sguardo penetrante

Il mondo DC è denso di personaggi amati ma da anni uno dei preferiti del pubblico è certamente Poison Ivy. Anche i cosplay non possono fare a meno di darle spazio, come ci dimostra ora glitchy_rogue con il proprio cosplay di Poison Ivy, pubblicato tramite Instagram.

Poison Ivy è un personaggio DC molto interessante: nata come cattiva di Batman, la donna ha la capacità di controllare le piante e fa di tutto per distruggere l'umanità e fermare la distruzione dell'ambiente. Le sue versioni più recenti la rendono però quasi una antieroina, ovvero un personaggio che non segue le regole ma che di fondo è positivo.