L'aggiornamento di lancio di Borderlands 4 migliorerà molto il gioco, ma non farà miracoli sui PC più vecchi

Randy Pitchford, capo di Gearbox, ha svelato che l'aggiornamento di lancio di Borderlands 4 "fa un sacco di cose", rispondendo ai timori del pubblico che teme che le prestazioni del videogioco non siano delle migliori.
Le informazioni sono state condivise tramite i canali social di Pitchford, che ha presentato la patch D1 in un modo tale da farla sembrare essenziale.
Il commento del capo di Borderlands 4
Ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile il 12 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, mentre la versione Nintendo Switch 2 arriverà un po' dopo, ovvero il 3 ottobre.
I giocatori PC, però, non dovrebbero sperare che l'update possa fare miracoli e rendere Borderlands 4 compatibili con gli hardware più vecchi: si deve dare per scontato che se non si raggiungono almeno i requisiti minimi il videogioco FPS sarà ingiocabile.
Pitchford ha scritto: "La patch D1 fa molto! Detto questo, se si utilizza un computer con specifiche inferiori al minimo richiesto, è normale che il gioco sia ingiocabile. Il fatto che il gioco funzioni sul tuo sistema è un miracolo. Che tu riesca a ottenere 55-60 fps durante i combattimenti più intensi è davvero incredibile, considerando il motore grafico e ciò che accade sotto il cofano."
"Le tue specifiche non indicano se utilizzi un SDD o un HDD, ma anche questo potrebbe spiegare alcuni dei rallentamenti. Si tratta di un mondo nuovo, grande, audace e senza soluzione di continuità, e mi dispiace dire che l'hardware più vecchio potrebbe non fornire prestazioni fluide per i giochi AAA di ultima generazione, come è sempre stato fin dagli albori dei giochi per PC."
