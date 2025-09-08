0

L'aggiornamento di lancio di Borderlands 4 migliorerà molto il gioco, ma non farà miracoli sui PC più vecchi

Borderlands 4 è in arrivo e ovviamente sarà fondamentale scaricare una patch di lancio: l'aggiornamento migliorerà per certo le prestazioni, ma se usate un vecchio PC non pensiate di poter ottenere molto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2025
La maschera di uno Psycho in Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Randy Pitchford, capo di Gearbox, ha svelato che l'aggiornamento di lancio di Borderlands 4 "fa un sacco di cose", rispondendo ai timori del pubblico che teme che le prestazioni del videogioco non siano delle migliori.

Le informazioni sono state condivise tramite i canali social di Pitchford, che ha presentato la patch D1 in un modo tale da farla sembrare essenziale.

Il commento del capo di Borderlands 4

Ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile il 12 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, mentre la versione Nintendo Switch 2 arriverà un po' dopo, ovvero il 3 ottobre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

I giocatori PC, però, non dovrebbero sperare che l'update possa fare miracoli e rendere Borderlands 4 compatibili con gli hardware più vecchi: si deve dare per scontato che se non si raggiungono almeno i requisiti minimi il videogioco FPS sarà ingiocabile.

Borderlands 4 è alle porte: svelate date e orari di sblocco su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 Borderlands 4 è alle porte: svelate date e orari di sblocco su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2

Pitchford ha scritto: "La patch D1 fa molto! Detto questo, se si utilizza un computer con specifiche inferiori al minimo richiesto, è normale che il gioco sia ingiocabile. Il fatto che il gioco funzioni sul tuo sistema è un miracolo. Che tu riesca a ottenere 55-60 fps durante i combattimenti più intensi è davvero incredibile, considerando il motore grafico e ciò che accade sotto il cofano."

"Le tue specifiche non indicano se utilizzi un SDD o un HDD, ma anche questo potrebbe spiegare alcuni dei rallentamenti. Si tratta di un mondo nuovo, grande, audace e senza soluzione di continuità, e mi dispiace dire che l'hardware più vecchio potrebbe non fornire prestazioni fluide per i giochi AAA di ultima generazione, come è sempre stato fin dagli albori dei giochi per PC."

Vi lasciamo infine al nostro provato di Borderlands 4.

