Apple Watch Ultra 3: secondo un leak in arrivo 5G e comunicazione satellitare grazie a MediaTek

Il merito di questa svolta sarebbe l'ingresso di MediaTek nella catena di fornitura di Apple , un cambiamento che segna un nuovo capitolo nella strategia dell'azienda. Attualmente, gli Apple Watch in commercio sono dotati esclusivamente di modem 4G, una limitazione che li rende meno performanti rispetto ad altri dispositivi del brand, come gli iPhone, già compatibili con il 5G .

Apple Watch Ultra 3: non solo 5G

Oltre al 5G, si parla anche dell'integrazione di funzioni di comunicazione satellitare, simili a quelle già introdotte su alcuni modelli di iPhone. Questa possibilità amplierebbe la sicurezza degli utenti in situazioni di emergenza o in aree prive di copertura tradizionale, rendendo l'Apple Watch Ultra 3 uno strumento ancora più affidabile per chi opera in contesti estremi.

L'ingresso di MediaTek nella fornitura di modem ad Apple non è un dettaglio da poco. Fino a oggi, Cupertino si è affidata principalmente a Qualcomm e, in passato, a Intel. La scelta di MediaTek suggerisce che Apple ha intenzione di diversificare i partner, riducendo la dipendenza da un unico fornitore, come sta accadendo per le fotocamere dei prossimi iPhone.