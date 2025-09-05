Evento Apple: ecco tutte le novità più attesa della prossima kermesse dell'azienda di Cupertino

L'evento Apple dedicato alla nuova gamma di prodotti è ormai alle porte e, secondo le anticipazioni di Mark Gurman e altri leaker, il protagonista assoluto sarà il nuovo iPhone 17, accompagnata da aggiornamenti per Apple Watch e AirPods.
La gamma iPhone 17 porterà diverse novità. Il modello base avrà un display da 6,3" con ProMotion, mentre la versione più sottile, l'inedito iPhone 17 Air, sarà spesso appena 5,5 mm. Quest'ultimo integrerà il chip A19, un'unica fotocamera posteriore e una batteria più ridotta, ma compenserà con uno schermo da 6,6" ProMotion, l'adozione della eSIM al posto della SIM fisica e il modem Apple C1. Tra i colori spiccherà il nuovo azzurro cielo.
Evento Apple: attesa per i modelli Pro
I modelli iPhone 17 Pro punteranno invece su prestazioni e fotografia. Il design sarà caratterizzato da un inedito camera bump "runway-style", con un teleobiettivo da 48MP e un sistema a diaframma variabile.
Verrà introdotta la possibilità di registrare video simultaneamente con la fotocamera frontale e posteriore, insieme a un nuovo ritaglio posteriore a due terzi per la ricarica wireless. Saranno alimentati dal chip A19 Pro, avranno una maggiore durata della batteria, un frame in alluminio e arriveranno in una nuova variante di colore arancione.
Evento Apple: non solo smartphone
Accanto agli iPhone, Apple presenterà anche Apple Watch Ultra 3, con display leggermente più grande, chip S11, connettività 5G RedCap e supporto satellitare. La Series 11 offrirà maggiore luminosità del pannello e nuove colorazioni, mentre la versione SE sarà aggiornata con un display migliorato e un chip più veloce.
Le novità non finiscono qui: gli AirPods Pro 3 porteranno funzioni di salute e comunicazione avanzate, come un sensore di frequenza cardiaca, una custodia più compatta, e perfino traduzione in tempo reale. Apple, infine, molto probabilmente introdurrà anche nuovi accessori per iPhone 17, tra cui una custodia non in pelle al posto della criticata FineWoven, una cover in stile bumper iPhone 4 per il modello Air e una tracolla di lusso per i più esigenti. Insomma, non ci resta che attendere ormai pochi giorni.