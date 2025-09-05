Evento Apple: ecco tutte le novità più attesa della prossima kermesse dell'azienda di Cupertino

Siamo ormai alle porte del prossimo evento Apple: scopriamo insieme quelle che sono le novità più attese, tra rumors, indiscrezioni e certezze.

L'evento Apple dedicato alla nuova gamma di prodotti è ormai alle porte e, secondo le anticipazioni di Mark Gurman e altri leaker, il protagonista assoluto sarà il nuovo iPhone 17, accompagnata da aggiornamenti per Apple Watch e AirPods. La gamma iPhone 17 porterà diverse novità. Il modello base avrà un display da 6,3" con ProMotion, mentre la versione più sottile, l'inedito iPhone 17 Air, sarà spesso appena 5,5 mm. Quest'ultimo integrerà il chip A19, un'unica fotocamera posteriore e una batteria più ridotta, ma compenserà con uno schermo da 6,6" ProMotion, l'adozione della eSIM al posto della SIM fisica e il modem Apple C1. Tra i colori spiccherà il nuovo azzurro cielo.

Evento Apple: attesa per i modelli Pro I modelli iPhone 17 Pro punteranno invece su prestazioni e fotografia. Il design sarà caratterizzato da un inedito camera bump "runway-style", con un teleobiettivo da 48MP e un sistema a diaframma variabile. iPhone 17 Pro non avrà il taglio da 128GB e iPhone 17 Air costerà più del previsto: tutte le indiscrezioni Verrà introdotta la possibilità di registrare video simultaneamente con la fotocamera frontale e posteriore, insieme a un nuovo ritaglio posteriore a due terzi per la ricarica wireless. Saranno alimentati dal chip A19 Pro, avranno una maggiore durata della batteria, un frame in alluminio e arriveranno in una nuova variante di colore arancione.