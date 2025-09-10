Il cosplay di Rumi da parte di Vesani da KPop Demon Hunters è davvero notevole

La storia del film è alquanto bizzarra, e mischia il K-pop con la mitologia coreana in uno strano misto che vede la musica al centro di una lotta eterna tra umani e demoni, con il destino dell'umanità affidato a una band di idol.

Uscito lo scorso giugno, il lungometraggio animato prodotto da Netflix e Sony a quanto pare è riuscito a imporsi al pubblico in tutto il mondo, considerando il successo riscosso già nelle prime settimane, cosa che ora si riflette anche nell'ambito delle cosplayer, conseguenza prevedibile vista la presenza di protagoniste carismatiche.

Netflix ha tirato fuori dal cilindro un altro successo con KPop Demon Hunters , film animato la cui popolarità è ora dimostrata anche dall'esistenza delle prime reinterpretazioni da parte delle fan, come dimostra questo fantastico cosplay di Rumi , la protagonista, da parte di Vesani .

La Rumi di Vesani

La protagonista di questa particolare storia tra mitologia e K-pop è Rumi, una ragazza che si ritrova a metà tra il mondo demoniaco e quello delle cacciatrici, che viene qui riprodotta in maniera davvero fedele dall'ottima vesani.cos.



Rumi è la lead vocalist delle Huntr/x, il gruppo al centro della storia di KPop Demon Hunters, che si ritrova anche ad essere il baluardo dell'umanità contro il mondo dei demoni, con il compito di rafforzare la barriera Honmoon.

La riproduzione di Vesani è davvero notevole, anche nella cura con cui ha riprodotto uno degli abiti tipici di Rumi e anche per la complessa acconciatura che la caratterizza.

Se cercate altre interpretazioni sul medesimo personaggio, vi rimandiamo al cosplay di Rumi di farahrush e a quello da parte di Saiwestwood.