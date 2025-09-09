Nel 2025 Cina e Stati Uniti rappresenteranno più della metà del mercato videoludico

Newzoo, compagnia che si occupa di analizzare il mercato dei videogiochi, ha pubblicato una stima relativa al 2025, affermando che più del 50% dei ricavi proverranno da due soli territori: Cina e USA. Secondo il report, i ricavi del mercato dei videogiochi nel 2025 raggiungeranno i 188,8 miliardi di dollari, con un aumento del 3,4% rispetto al 2024. Tutti i segmenti di mercato dovrebbero mostrare una crescita, con l'aumento più significativo dei ricavi che arriverà dai giochi per console, in crescita del 5,5% a 45,9 miliardi di dollari. Chiaramente il successo di Nintendo Switch 2 ha giocato la sua parte.