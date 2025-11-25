Lies of P 2 "non vi deluderà", dice il director, dopo i riconoscimenti di Overture come miglior DLC

Intervistato da GamesRadar proprio in occasione della premiazione di Lies of P: Overture come miglior DLC dell'anno ai Golden Joystick Awards 2025 , Choi Ji-won ha spiegato che la stessa maxi-espansione è stata trattata in effetti come una sorta di vero e proprio seguito, effettuando un lavoro che potrà tornare utile anche nello sviluppo del secondo capitolo.

Il director di Lies of P, Choi Ji-won è tornato a parlare del seguito del gioco, che chiamiamo Lies of P 2 ma che di fatto non ha ancora un titolo ufficiale, promettendo che "non deluderà" i fan , citando anche l'impegno e i risultati raggiunti con Overture come prova di questo.

Lavori già in fase avanzata

Partendo da quanto fatto con Overture, il director promette dunque grandi cose per il nuovo capitolo della serie, che non è stato ancora presentato in forma estesa ma è in sviluppo da tempo, e oltretutto non è solo.

Come abbiamo visto, infatti, Neowiz lavora su almeno altri quattro giochi tra cui il seguito in questione, dunque è un team decisamente impegnato ma questo non impedisce di puntare al massimo sul nuovo souls-like, considerando il successo ottenuto dal primo.

Intervistato dopo aver ricevuto il Golden Joystick Award per il miglior DLC, il director di Lies of P si è detto ovviamente molto felice del risultato raggiunto dal team, aggiungendo anche "potete aspettarvi il massimo divertimento che possiamo offrire all'interno del gioco", parlando proprio del seguito, e raccomandando ai fan di "restare sintonizzati; stiamo lavorando sodo e non vi deluderemo affatto".