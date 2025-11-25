Spyro the Dragon per Nintendo 64 è la risposta a Super Mario 64 su PlayStation 1, nella console war dei vecchi

Ieri vi abbiamo segnalato la conversione di Super Mario 64 per PlayStation 1 . Oggi arriva la risposta: Spyro the Dragon convertito per Nintendo 64 , in quella che sembra essere una console war involontaria per vecchi. In questo caso però, il modder autore dell'impresa ha dichiarato che difficilmente arriverà alla fine del progetto e che gli interessati dovrebbero guardare a un altro progetto, più promettente del so. Quindi non aspettiamoci tempi brevi per un'eventuale versione completa.

Un progetto agli inizi

Frogbull, lo sviluppatore che sta tentando l'impresa, ha pubblicato un video che mostra Spyro in azione sulla console a 64-bit di Nintendo.

Frogbull è noto sulla scena per alcune conversioni con i fiocchi, tra le quali quelle di Crash Bandicoot e Metal Gear Solid su Sega Saturn. Quindi, non stiamo parlando di un novellino ma di qualcuno che sa il fatto suo.

Detto questo, il video mostra soltanto l'area iniziale, con Spyro che vaga per le verdi pianure, ma proprio come la demo in sviluppo di Mario, mancano animazioni e altre risorse.

A differenza però del progetto Mario 64, che include una demo scaricabile, qui c'è solo il video. Frogbull ha spiegato nella descrizione del video che non sa se vuole completarlo perché: "Spyro 64 è un vecchio progetto che ho da parecchio tempo, praticamente i miei primi passi nell'homebrew per N64." In realtà ha aperto a un altro progetto di decompilazione, definito molto promettente e avanzato. Il suo è solo un tentativo, quindi, che non sa se ha senso portare avanti: "dato che c'è una buona possibilità che arrivi una vera e propria conversione."