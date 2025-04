Dopo Spyro e Crash, Toys for Bob vorrebbe far tornare Banjo-Kazooie con un remake o remaster

In una recente intervista a CanadianGuyEh, riportata ad Windows Central e altre fonti, il creative director di Toys for Bob, Paul Yen, ha riferito che il team sarebbe davvero molto interessato a recuperare il franchise creato da Rare all'epoca di Nintendo 64.

Non sono loro ovviamente a decidere in autonomia, ma considerando l'enorme esperienza maturata nell'ambito del recupero di platform 3D storici sarebbero davvero gli specialisti più adatti per un ritorno fedele alle origini, inoltre la vicinanza con Microsoft rappresenta un ulteriore plus per questa possibilità.

Potrebbe essere la soluzione perfetta per Banjo

Nell'intervista, Yen sembra riferirsi a un possibile nuovo capitolo di Spyro the Dragon, anche se la questione non è ancora molto chiara, ma riferisce anche che la compagnia vorrebbe poter riprendere la serie Banjo-Kazooie, grazie anche alla vicinanza con Xbox Game Studios.

Il recente redesign di Banjo e Kazooie in Smash Bros.

"Una compagnia con cui ci piacerebbe lavorare è quella con cui stiamo già lavorando: il Team Xbox!" Ha riferito Yan. "Si sono dimostrati un ottimo partner e hanno anche una serie di personaggi molto interessanti con cui Toys for Bob potrebbe divertirsi molto. L'orsetto del miele è il primo che mi viene in mente... credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che Banjo sia stato in letargo abbastanza a lungo, giusto?"

Si tratterebbe probabilmente di uno scenario da sogno per gli appassionati di Banjo, considerando che difficilmente potrebbero trovare un team più adatto a una sua rielaborazione, al di fuori di Rare che sembra però non interessata a recuperare le sue vecchie proprietà intellettuali.

Nel frattempo, Toys for Bob sembra stia lavorando forse a Spyro the Dragon 4, o comunque un nuovo capitolo della serie. Il progetto non viene nominato precisamente in quanto ancora non annunciato, ma sembra che lo sviluppo sia già in fase avanzata, in base a quanto riferito nell'intervista.

Ricordiamo che Toys for Bob si è staccata da Activision Blizzard quando questa è stata acquisita da Microsoft ed è tornata ad essere un team indipendente, tuttavia ha avviato una stretta collaborazione proprio con Xbox Game Studios, che evidentemente sta procedendo bene e potrebbe portare anche a nuovi progetti.