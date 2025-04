Microsoft Recall, stavolta ci siamo: inizia la distribuzione in anteprima, l'uscita è imminente (forse)

Dopo i precedenti test dedicati ai PC Copilot Plus con processori Qualcomm, Intel e AMD, Microsoft ha iniziato a distribuire un' anteprima di Recall agli utenti Windows Insider . Una mossa che indica un potenziale avvicinamento alla diffusione della funzionalità su larga scala, inizialmente prevista addirittura per giugno 2024 insieme ai nuovi PC Copilot Plus.

Il post di Microsoft

Recall è una funzione basata sull'intelligenza artificiale che effettua periodicamente screenshot di ciò che viene visualizzato sullo schermo del PC, consentendo agli utenti di ritrovare informazioni in un secondo momento tramite una ricerca testuale o visiva. Si potrà ad esempio ritrovare rapidamente una slide di una presentazione, un dettaglio di un documento o una conversazione avuta in una specifica applicazione. La cronologia degli screenshot sarà consultabile attraverso un'interfaccia dedicata, dove si potranno scorrere le immagini catturate e avviare le ricerche.

La schermata che presentava Recall

Come specificato nel recente post sul blog, gli utenti dovranno acconsentire esplicitamente all'attivazione della funzione e avranno la possibilità di interrompere la cattura degli snapshot in qualsiasi momento. L'anteprima è attualmente disponibile per gli Insider, ma la distribuzione sarà comunque graduale in questa fase.

Voi che cosa ne pensate di Recall? L'attivereste o siete preoccupati per la privacy? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il nuovo menu Start di Windows 11 è più grande e finalmente risolve un problema storico.