Con l'uscita di Hollow Knight: Silksong, quali sono ora i giochi più desiderati su Steam?

Dopo l'uscita di Hollow Knight: Silksong è lecito chiedersi quali siano i giochi più attesi su Steam , ossia quelli presenti in più liste dei desideri. In realtà ci sono almeno due giochi che si contendono il titolo. Il primo è Subnautica 2 , seguito ufficiale di un survival di enorme successo, caratterizzato dall'ambientazione marina. Il secondo è Deadlock di Valve, uno sparatutto online in via di sviluppo, che ha già fatto molto parlare di sé, pur non essendo stato ancora annunciato ufficialmente.

I nuovi contendenti

Le posizioni dalla terza alla quinta sono occupate da Battlefield 6, in uscita nei prossimi mesi, Borderlands 4, in uscita tra pochissimi giorni, e Light No Fire.

Subnautica 2 è attesissimo

I dati sono disponibili pubblicamente, quindi non rappresentano un grosso mistero. Interessante il fatto che i due giochi più attesi siano anche quelli dallo sviluppo più complicato. Subnautica 2 ha avuto enormi problemi, con tanto di cacciata dei fondatori di Unknown Worlds Entertainment, la software house che lo sta realizzando, mentre Deadlock è il segreto peggio tenuto dell'industria.

Va anch detto che Deadlock è, praticamente, già giocabile e che vanta picchi di decine di migliaia di giocatori. Quindi affermare che sia uno dei più desiderati non è proprio correttissimo, dato che accederci è davvero facile.

Infine, va detto che la presenza in numerose liste dei desideri non sia automaticamente sinonimo di qualità, altrimenti The Day Before, che ha occupato per lungo periodo la prima posizione, sarebbe annoverato oggi tra i capolavori dell'umanità e non sarebbe ricordato come la spazzatura che era.