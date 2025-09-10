Little Nightmares 3: com'è giocare in cooperativa nel luna park degli orrori

La saga di Little Nightmares si è guadagnata un posto speciale nell'immaginario dei giocatori grazie al lavoro di Tarsier Studios, che con il primo capitolo del 2017 aveva sorpreso tutti con la sua miscela di puzzle e piattaforme, atmosfera da fiaba oscura e un design capace di inquietare senza bisogno di facili spaventi. Il successo del primo episodio ha portato a un seguito, Little Nightmares II, pubblicato nel 2021 e accolto con entusiasmo da critica e pubblico, tanto da consolidare la serie come una delle proprietà più riconoscibili del catalogo Bandai Namco.

Con il terzo capitolo, in arrivo il 10 ottobre 2025 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1&2, lo sviluppo è passato nelle mani di Supermassive Games, già noti per Until Dawn e la serie The Dark Pictures Anthology. Una scelta non casuale, visto il DNA horror condiviso, ma che porta con sé curiosità e inevitabili interrogativi: riusciranno i nuovi autori a mantenere intatta l'identità della saga, pur introducendo novità sostanziali?

Dopo circa un anno dall'ultima prova, siamo tornati a vestire i panni di Low e Alone, questa volta impegnati a sfuggire da un vero e proprio luna park degli orrori. Per fortuna non eravamo soli.