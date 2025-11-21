Little Nightmares III è in offerta su Amazon per il Black Friday

Little Nightmares III per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Switch 2 è in offerta su Amazon con un taglio molto interessante, che vede il prezzo scendere dal precedente valore di 39,99€ al nuovo costo scontato di 29,99€, pari a una riduzione del 25%. Si tratta di un'occasione importante per mettere le mani sul nuovo capitolo della serie, che questa volta vi porta nel viaggio inquietante di Low e Alone, due amici intrappolati nel misterioso e crudele mondo del Nulla. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box sottostante. Questa nuova avventura mantiene il carattere cupo e disturbante che ha reso celebre la serie, spingendovi in territori surreali popolati da mostri e figure pronte a inseguirvi in ogni momento. Il gioco punta su un'atmosfera estremamente evocativa, fatta di silenzi opprimenti, ambientazioni deformate e un senso costante di vulnerabilità, amplificato dal legame tra i due protagonisti che cercano disperatamente una via d'uscita dall'incubo.
Un viaggio nel Nulla tra paure infantili e misteri oscuri
Il percorso attraverso la Spirale offre scenari nuovi e imprevedibili, nei quali dovete decidere se correre, nascondervi o tentare di difendervi per sfuggire ai pericoli che emergono dal buio. La relazione tra Low e Alone aggiunge un forte coinvolgimento emotivo, perché ogni passo avanti nel loro viaggio riflette la forza della loro amicizia. La loro collaborazione diventa fondamentale per superare enigmi ambientali e situazioni in cui la tensione cresce rapidamente.
Il gioco spinge a esplorare con attenzione ogni angolo del Nulla, un luogo tanto bello quanto terribile, dove il design visivo e sonoro lavora insieme per costruire un'atmosfera unica. Con lo sconto del Black Friday, Little Nightmares III diventa un acquisto particolarmente conveniente per chi ama le esperienze narrative cariche di inquietudine e desidera vivere un'avventura capace di rimanere impressa a lungo dopo la fine della partita. Se volete accompagnare Low e Alone nella loro lotta per la libertà, questo è il momento migliore per farlo.