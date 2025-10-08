1

Little Nightmares 3 è amato dalla critica? Ecco i voti internazionali

Se ancora non avete deciso se giocare a Little Nightmares 3, sappiate che sono disponibili i voti internazionali che ci danno un'idea di qual è l'opinione media.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/10/2025
I due personaggi di Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III
Little Nightmares 3 è certamente uno dei giochi più attesi dai fan degli horror e finalmente possiamo sapere se l'opera platform e puzzle cooperativa è stata in grado di convincere la stampa internazionale.

Vediamo quindi i voti condivisi in rete su piattaforme come Metacritic e Opencritic.

I voti di Little Nightmares 3

Ecco i voti principali disponibili online:

  • Multiplayer.it 7.5 / 10
  • Manual dos Games 9.5 / 10
  • Digitale Anime 9 / 10
  • Evilgamerz 9 / 10
  • Atarita 87 / 100
  • Zoomg 8.5 / 10
  • Cat with Monocle 4.25 / 5
  • Cerealkillerz 8.4 / 10
  • TechRaptor 8 / 10
  • Saudi Gamer 8 / 10
  • Kakuchopurei 80 / 100
  • Twisted Voxel 8 / 10
  • One More Game 8 / 10
  • Pizza Fria 7.7 / 10
  • Just Play it 7.5 / 10
  • GameOnly 3.75 / 5
  • GameSpot 7 / 10
  • Console Creatures 7 / 10
  • Seasoned Gaming 7 / 10
  • XboxEra 6.5 / 10
  • Pixel Arts 6.5 / 10
  • Final Weapon 3 / 5
  • But Why Tho? 6 / 10
  • IGN USA 6 / 10

La media dei voti è 72/100 su Metacritic e 75/100 su Opencritic. Ovviamente i numeri potrebbero cambiare leggermente nel corso delle ore o dei giorni se arriveranno nuove recensioni.

Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 sembra disegnato da un bambino Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 sembra disegnato da un bambino

Uno dei voti più bassi è quello di IGN USA che spiega: Little Nightmares 3 presenta poche innovazioni, pochi spaventi e un fascino limitato se avete già giocato ai due titoli precedenti, a meno che non siate desiderosi di provare lo stile caratteristico della serie, basato su azioni furtive intermittenti, insieme a un amico.

Ecc infine la nostra recensione di Little Nightmares III.

