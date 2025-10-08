Little Nightmares 3 è amato dalla critica? Ecco i voti internazionali

Little Nightmares 3 è certamente uno dei giochi più attesi dai fan degli horror e finalmente possiamo sapere se l'opera platform e puzzle cooperativa è stata in grado di convincere la stampa internazionale.
Vediamo quindi i voti condivisi in rete su piattaforme come Metacritic e Opencritic.
I voti di Little Nightmares 3
Ecco i voti principali disponibili online:
- Multiplayer.it 7.5 / 10
- Manual dos Games 9.5 / 10
- Digitale Anime 9 / 10
- Evilgamerz 9 / 10
- Atarita 87 / 100
- Zoomg 8.5 / 10
- Cat with Monocle 4.25 / 5
- Cerealkillerz 8.4 / 10
- TechRaptor 8 / 10
- Saudi Gamer 8 / 10
- Kakuchopurei 80 / 100
- Twisted Voxel 8 / 10
- One More Game 8 / 10
- Pizza Fria 7.7 / 10
- Just Play it 7.5 / 10
- GameOnly 3.75 / 5
- GameSpot 7 / 10
- Console Creatures 7 / 10
- Seasoned Gaming 7 / 10
- XboxEra 6.5 / 10
- Pixel Arts 6.5 / 10
- Final Weapon 3 / 5
- But Why Tho? 6 / 10
- IGN USA 6 / 10
La media dei voti è 72/100 su Metacritic e 75/100 su Opencritic. Ovviamente i numeri potrebbero cambiare leggermente nel corso delle ore o dei giorni se arriveranno nuove recensioni.
Uno dei voti più bassi è quello di IGN USA che spiega: Little Nightmares 3 presenta poche innovazioni, pochi spaventi e un fascino limitato se avete già giocato ai due titoli precedenti, a meno che non siate desiderosi di provare lo stile caratteristico della serie, basato su azioni furtive intermittenti, insieme a un amico.
Ecc infine la nostra recensione di Little Nightmares III.