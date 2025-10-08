Nintendo svela a che gioco è collegato il misterioso video "Close to you"

Ieri, Nintendo ha reso disponibile un curioso e misterioso cortometraggio animato senza dare alcuna spiegazione, chiamato " Close to You " (Vicino a te). C'erano dei suggerimenti su cosa fosse, ma ora arriva la conferma ufficiale.

I dettagli noti su Close to You

Nintendo ha pubblicato sulla app Nintendo Today una nuova versione del video "Close to You" e questa volta, invece che mostrare i giocattoli del bambino muoversi in giro come per magia, possiamo chiaramente vedere che la stanza è piena di Pikmin che erano prima invisibili. La versione qui sotto è quella vecchia, la nuova è visibile solo sull'app gratuita al momento della scrittura.

Possiamo quindi confermare che si tratta di qualcosa di legato a Pikmin, ma non possiamo dire molto più di così. Potrebbe infatti essere una sorta di trailer per un videogioco - Pikmin 5 forse - oppure potrebbe essere un teaser per un nuovo film firmato Nintendo, o dei cortometraggi o persino una serie animata, dedicato al mondo dei Pikmin. Non ci sono indicazioni che questo video sia stato realizzato da Illumination (autori del film di Super Mario) e quindi potrebbe essere frutto della nuova divisione Nintendo Pictures.

Per ora però sono solo speculazioni e quindi non possiamo arrivare ad alcuna conclusione definitiva. Probabilmente Nintendo più avanti ci darà un'idea più precisa di cosa abbiamo visto. Si chiacchiera anche del fatto che un nuovo film su Donkey Kong potrebbe essere in produzione presso Nintendo e Universal Pictures.