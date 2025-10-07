Nintendo ha pubblicato un misterioso cortometraggio animato chiamato "Close to you": di che si tratta?

Nintendo ha appena pubblicato un misterioso cortometraggio animato in computer grafica e intitolato "Close to you" sui propri canali social, ma al momento non si riesce a capire a cosa sia riferito, se a un nuovo videogioco o a una produzione cinematografica.

Si tratta di un filmato di circa 4 minuti che ricorda alquanto le produzioni Pixar più brevi e non ha collegamenti palesi con videogiochi o particolari proprietà intellettuali note di Nintendo, dunque la cosa risulta al momento molto misteriosa.

Lo potete vedere riportato qui sotto nella sua interezza, non ha praticamente alcuna descrizione ufficiale ad accompagnarlo, cosa che incrementa l'aura di mistero che lo circonda e che sta facendo partire diverse teorie online.