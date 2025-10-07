Nintendo ha pubblicato un misterioso cortometraggio animato chiamato "Close to you": di che si tratta?

Nintendo ha appena pubblicato un misterioso cortometraggio animato in computer grafica e intitolato "Close to you" sui propri canali social, ma al momento non si riesce a capire a cosa sia riferito, se a un nuovo videogioco o a una produzione cinematografica.
Si tratta di un filmato di circa 4 minuti che ricorda alquanto le produzioni Pixar più brevi e non ha collegamenti palesi con videogiochi o particolari proprietà intellettuali note di Nintendo, dunque la cosa risulta al momento molto misteriosa.
Lo potete vedere riportato qui sotto nella sua interezza, non ha praticamente alcuna descrizione ufficiale ad accompagnarlo, cosa che incrementa l'aura di mistero che lo circonda e che sta facendo partire diverse teorie online.
Collegato a un videogioco o no?
Il video, che è stato pubblicizzato anche attraverso l'app Nintendo Today ma sempre senza specificare alcun dettaglio, mostra una piccola avventura di un bebè che si ritrova da solo nella propria stanza e, intorno a lui, cominciano ad accadere cose strane come oggetti inanimati che si muovono da soli e lo spingono ad esplorare l'area circostante, iniziando così anche a camminare fin quando la madre non ritorna e lo abbraccia.
Difficile dire di cosa si tratti, a meno che non sia semplicemente una nuova produzione animata da parte della divisione cinematografica di Nintendo, che potrebbe dunque seguire la strada di Pixar e altri studi simili nella produzione di cortometraggi di vario tipo, oltre ai film veri e propri.
C'è anche chi però riconosce possibili collegamenti con altro: per alcuni, la musica a pianoforte e anche alcuni elementi visibili (gli oggetti che sembrano "spostati" da qualcuno di invisibile) potrebbero far pensare a Pikmin.
Per altri, il bebè rappresentato potrebbe essere addirittura Rosalinda da piccola (c'è effettivamente qualche somiglianza) e il video potrebbe essere una sorta di collegamento al prossimo film Super Mario Galaxy.
Restiamo in attesa di eventuali delucidazioni da parte di Nintendo, considerando che potrebbe comunque essere anche semplicemente un cortometraggio fatto e finito senza particolari collegamenti, staremo a vedere.