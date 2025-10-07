0

Il monitor AOC Gaming 4K Ultra HD da 27" è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo il monitor AOC Gaming 4K Ultra HD a un prezzo interessante. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2025
Monitor AOC Gaming U27G4R

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile il monitor AOC Gaming 4K Ultra HD da 27" a 309 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 349 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor AOC Gaming U27G4R

Si tratta in questo caso di un monitor IPS da 27", 4K Ultra, 160 Hz in UHD o 320 Hz in FHD, tempo di risposta di 1 ms e compatibile con G-Sync. Lato connettività troviamo 2 porte HDMI 2.1 e 1x DisplayPort 1.4. Questo monitor riduce lo sfarfallio per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi. L'altezza è regolabile, così potrete affrontare lunghe sessioni di gioco, studio o lavoro senza stancarvi.

Il retro del monitor AOC Gaming U27G4R
Il retro del monitor AOC Gaming U27G4R

Vi ricordiamo che sono in sconto anche altri modelli AOC, che trovate riepilogati nei box qui sotto: Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino all'8 ottobre. Se invece volete consultare i migliori monitor e Smart TV in sconto, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

