Il monitor AOC Gaming 4K Ultra HD da 27" è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile il monitor AOC Gaming 4K Ultra HD da 27" a 309 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 349 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor AOC Gaming U27G4R

Si tratta in questo caso di un monitor IPS da 27", 4K Ultra, 160 Hz in UHD o 320 Hz in FHD, tempo di risposta di 1 ms e compatibile con G-Sync. Lato connettività troviamo 2 porte HDMI 2.1 e 1x DisplayPort 1.4. Questo monitor riduce lo sfarfallio per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi. L'altezza è regolabile, così potrete affrontare lunghe sessioni di gioco, studio o lavoro senza stancarvi.

Il retro del monitor AOC Gaming U27G4R

Vi ricordiamo che sono in sconto anche altri modelli AOC, che trovate riepilogati nei box qui sotto: Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino all'8 ottobre. Se invece volete consultare i migliori monitor e Smart TV in sconto, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.