Elden Ring Nightreign ha ottenuto un nuovo aggiornamento con alcuni miglioramenti, vediamo cosa cambia

FromSoftware ha pubblicato senza troppo rumore un nuovo aggiornamento per Elden Ring Nightreign, a dire il vero una patch piuttosto contenuta e considerabile minore rispetto ad altri update usciti in precedenza, con lo scopo soprattutto di sistemare alcuni problemi emersi, ma vediamo quali sono i cambiamenti previsti.
La patch 1.02.4, come viene identificata dagli sviluppatori, porta il software alla versione 1.002.004 e si tratta di un pacchetto piuttosto piccolo, che richiede un veloce download di pochi dati volto soprattutto a correggere bug, come una sorta di hotfix un po' più esteso.
Il cambiamento maggiore, a guardare le note ufficiali della patch, sembra essere l'eliminazione di un bug che poteva emergere nella modalità Deep of the Night e che poteva trascinare una sessione disconnessa su quella successiva, causando vari problemi.
Le note della patch
Dopo la patch 1.02.3 con modifiche alla modalità The Deep of Night, Elden Ring Nightreign ha ricevuto dunque oggi, martedì 7 ottobre, la nuova patch 1.02.4, che porta con sé alcuni cambiamenti di carattere principalmente correttivo, come abbiamo visto.
In sostanza, sono tutti aggiustamenti di bug e potenziali problemi che si possono trovare utilizzando il gioco, dunque non è propriamente un update di grosse dimensioni ma risulta comunque molto importante.
Nella fattispecie, le note ufficiali menzionano questi aggiustamenti:
- Risolto un bug per cui i progressi di una spedizione disconnessa in modalità Deep of the Night (se non si era ottenuta né la vittoria né la sconfitta) potevano talvolta essere riportati nella spedizione successiva e riflettersi nei risultati della sessione successiva
- Risolto un bug per cui lo stato "Spedizione lanciata in Deep of the Night" non veniva applicato correttamente ad alcuni membri del gruppo quando si lanciava una spedizione multigiocatore nella modalità Profonda Notte
- Risolto un bug nel multigiocatore per cui i cimeli visualizzati nel menu di stato degli altri giocatori non sempre corrispondevano a quelli equipaggiati all'inizio della spedizione
- Risolto un bug nel multiplayer in cui l'effetto del cimelio "Il potere dormiente aiuta a scoprire XXX" non si attivava quando equipaggiato o si attivava anche quando il giocatore non aveva il cimelio in questione equipaggiato
- Risolto un bug nel multiplayer in cui i nemici smettevano di apparire, non era possibile interagire con le Grazie, ecc. se un giocatore si disconnetteva dalla sessione