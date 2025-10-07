Elden Ring Nightreign ha ottenuto un nuovo aggiornamento con alcuni miglioramenti, vediamo cosa cambia

FromSoftware ha pubblicato senza troppo rumore un nuovo aggiornamento per Elden Ring Nightreign, a dire il vero una patch piuttosto contenuta e considerabile minore rispetto ad altri update usciti in precedenza, con lo scopo soprattutto di sistemare alcuni problemi emersi, ma vediamo quali sono i cambiamenti previsti.

La patch 1.02.4, come viene identificata dagli sviluppatori, porta il software alla versione 1.002.004 e si tratta di un pacchetto piuttosto piccolo, che richiede un veloce download di pochi dati volto soprattutto a correggere bug, come una sorta di hotfix un po' più esteso.

Il cambiamento maggiore, a guardare le note ufficiali della patch, sembra essere l'eliminazione di un bug che poteva emergere nella modalità Deep of the Night e che poteva trascinare una sessione disconnessa su quella successiva, causando vari problemi.