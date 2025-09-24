Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.02.3 con modifiche alla modalità The Deep of Night

Grazie all'aggiornamento ora i giocatori possono abbassare manualmente i livello di uno , con il ranking che si adatta al valore medio del nuovo livello. Inoltre, per proteggere i giocatori dalla retrocessione , sono stati introdotti dei meccanismi di salvaguardia: una sconfitta non comporta perdita di livello a Depth 3, mentre a Depth 4 e 5 la protezione copre due sconfitte. Questa protezione rimane attiva anche dopo una retrocessione e successiva risalita. Inoltre, i giocatori di Depth 1 non perderanno punti se affrontano spedizioni di livello superiore.

FromSoftware ha pubblicato l' aggiornamento 1.02.3 di Elden Ring Nightreign . L'update non aggiunge nuovi contenuti, ma ha una lunga lista di correzioni e modifiche, in particolare per The Deep of Night , la modalità ad alto tasso di sfida introdotta poche settimane fa.

Le altre modifiche dalla patch

Sul fronte del bilanciamento, sono stati potenziati gli attacchi per molte armi, con modifiche specifiche agli attacchi in salto per le spade da stocco, gli spadoni curvi e gli stocchi pesanti. Alcuni effetti passivi e reliquie sono stati rivisti per migliorarne l'efficacia o correggere comportamenti errati.

Diversi boss e nemici sono stati ribilanciati: alcuni hanno subito riduzioni di HP e resistenze, come il Valiant Gargoyle e il Fallingstar Beast, mentre Maris, Fathom of Night è stato indebolito nelle spedizioni "Augur" nella modalità Deep of Night. Infine, sono stati corretti numerosi bug, tra cui problemi con attacchi che non colpivano correttamente, effetti passivi che si attivavano in modo anomalo, icone errate e mappe incomplete.

Trovate l'elenco al completo delle modifiche della patch 1.02.3 sul sito ufficiale di Elden Ring Nightreign a questo indirizzo.