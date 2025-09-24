Google Home rinnova la sua interfaccia web per gestire meglio i dispositivi intelligenti

Google Home, precisamente l'interfaccia web, accoglie un nuovo e importante aggiornamento che dovrebbe permettere agli utenti di avere pieno controllo dei vari dispositivi. Si tratta di novità molto importanti, dato che non è sempre facile gestire più dispositivi smart contemporaneamente. Sebbene l'app per smartphone consenta già di gestirli, anche l'interfaccia web può rivelarsi particolarmente utile. Vediamo meglio cosa cambia e quali sono le novità principali annunciate da Google.

Il nuovo aggiornamento Google sta introducendo la nuova scheda Dispositivi, che permette agli utenti di gestire comodamente i vari elettrodomestici connessi. Ovviamente, è bene specificare che alcune di queste novità potrebbero arrivare gradualmente e differiscono leggermente dall'interfaccia presente nell'app Home. Alcune funzioni, ad esempio, permettono di controllare la luminosità di un dispositivo o di accendere/spegnere le luci, ma non è ancora possibile cambiarne il colore, a differenza dell'app. Controllare i dispositivi con Google Home sarà ancora più semplice Google ha anche annunciato che le versioni web di Home e Nest sono state ottimizzate su desktop, quindi sarà possibile utilizzare l'editor di script per controllare più telecamere Nest. Inoltre, potrete scaricare o creare clip, nonché controllare la durata della batteria delle telecamere.