Google porta l'IA Gemini Live nei giochi mobile per aiutarvi a vincere

Google sta sperimentando un nuovo modo di integrare l'intelligenza artificiale all'interno del mondo videoludico mobile. L'azienda ha annunciato l'arrivo di Gemini Live nei giochi disponibili sul Play Store , con l'obiettivo di fornire un supporto in tempo reale durante le sessioni di gioco.

Come funziona Gemini Live nei giochi

Il funzionamento di Gemini Live richiama da vicino quello di Gaming Copilot, la soluzione di Microsoft per Windows 11 e per l'app mobile Xbox. In modo analogo, l'assistente di Google sarà in grado di "vedere" ciò che accade durante la partita e proporre indicazioni personalizzate. Le interazioni avverranno tramite comandi vocali: il giocatore potrà porre domande a voce e ricevere una risposta audio senza interrompere il flusso del gioco.

La nuova funzione sarà introdotta progressivamente nei prossimi mesi e inizialmente coinvolgerà un numero selezionato di titoli disponibili sullo store. L'obiettivo è valutare il gradimento degli utenti e raccogliere dati utili sull'efficacia di questa modalità di assistenza. L'integrazione con Gemini Live si inserisce in una strategia più ampia di Google, volta a consolidare la presenza dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni di uso quotidiano.

Oltre al supporto IA, l'overlay includerà informazioni aggiuntive come i progressi raggiunti, i premi sbloccati e le offerte disponibili per ogni gioco. Parallelamente, Google ha annunciato l'espansione del programma Google Play Games su PC, avviato in fase beta tre anni fa. La piattaforma consente di accedere a un catalogo di oltre 200.000 titoli del Play Store anche da computer, garantendo una continuità tra ambienti diversi e ampliando le possibilità di gioco.

Le novità non si fermano qui. Il Play Store sta infatti ricevendo aggiornamenti dedicati al settore gaming, con pagine più dettagliate per i singoli titoli. Gli utenti potranno visualizzare in modo chiaro i progressi ottenuti, gli obiettivi raggiunti e gli eventuali aggiornamenti da parte degli sviluppatori. Inoltre, in alcuni mercati sarà possibile porre domande direttamente nella pagina del gioco e ricevere risposte da altri giocatori, creando una sorta di forum integrato nello store.