Nintendo Switch 2 è un enorme successo, ma i team di terze parti non ne stanno beneficiando per Bloomberg

La nota testata americana Bloomberg ha condiviso una nuova newsletter con la firma di Takashi Mochizuki che commenta la situazione di Nintendo Switch 2 , il suo successo e cosa questo ha significato per il mondo degli sviluppatori delle terze parti .

Nintendo Switch 2 non starebbe aiutando gli sviluppatori di terze parti

Viene spiegato che Nintendo Switch 2 è un successo a livello di vendite e ovviamente possiamo considerare che Nintendo sia contenta della cosa e della conferma che proseguire con un nuovo modello della precedente piattaforma da gioco sia stata la scelta migliore.

Al tempo stesso, però, gli sviluppatori di terze parti non sono eccitati dalla situazione quanto si potrebbe pensare poiché l'industria sta soffrendo dopo il periodo Covid-19 e il calo del numero di acquirenti. La speranza era che Nintendo Switch 2 invertisse il trend, visto che di norma una nuova console - soprattutto una spesso apprezzata anche dai casual gamer e non solo dai giocatori più appassionati - porta a più vendite del software, ma secondo Bloomberg questo non è successo, perlomeno per il momento.

I giochi di Nintendo rimangono popolari, ma gli altri sviluppatori non paiono in media aver ottenuto risultati significativi. Viene anche affermato che c'è poco apprezzamento per le schede di chiave di gioco, che paiono combinare i lati negativi dei giochi fisici e dei giochi digitali. Inoltre, Nintendo pare aver rimosso la possibilità di optare per schede classiche con poco spazio di archiviazione, impedendo quindi agli sviluppatori di risparmiare poiché sarebbero costretti a usare schede di grandi dimensioni anche se non ne hanno bisogno. Anche un azionista di Nintendo avrebbe criticato le schede con chiave di gioco, mentre un portavoce ha rifiutato di commentare la questione per la newsletter di Bloomberg.

Gli sviluppatori, in breve, sarebbero quindi restii all'idea di ampliare la propria produzione di videogiochi perché attirare pubblico con nuovi titoli non si sta rivelando facile e Nintendo Switch 2 non ha aiutato quanto si sperava. Un editore citato da Bloomberg (senza fare nomi) afferma che "se Nintendo Switch 2 vuole avere successo a lungo termine ha bisogno di diventare più attraente per gli sviluppatori di terze parti, quindi vedo la situazione come qualcosa di preoccupante".

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 ha superato i due milioni di unità vendute nel solo Giappone.