LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition per PC costa poco più di 1 € su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition per PC e Mac a 1 € invece di 40 €, permettendovi di risparmiare fino al 97%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,22 €, quindi si tratta di una piccolissima differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition
L'edizione Deluxe di questo gioco include LEGO Marvel's Avengers e il Season Pass. Quest'ultimo offre più di 40 nuovi personaggi e 5 livelli basati sugli Agents of S.H.I.E.L.D. della Marvel, nonché sulle versioni classiche dei fumetti Black Panther, Doctor Strange, Captain Marvel e Masters of Evil. Inoltre, avrete accesso all'esclusivo pacchetto personaggi The Avengers Explorer.
Quest'avventura d'azione vi permetterà di vestire i panni dei supereroi più famosi e amati, con le trame originali dei celebri film. Insomma, a questo prezzo è decisamente imperdibile.