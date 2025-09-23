Non è Black Mirror, è la realtà: Samsung conferma, arriveranno le pubblicità sui frigoriferi

Samsung ha ufficialmente confermato l'arrivo della pubblicità sui suoi frigoriferi smart Family Hub negli Stati Uniti. Un aggiornamento software sta introducendo "promozioni e pubblicità curate" che verranno visualizzate sul display del frigorifero quando la "Cover Screen" è in modalità inattiva.
La notizia, che inizialmente aveva sollevato dubbi, è stata confermata da un portavoce di Samsung, che ha definito il programma una fase pilota per "offrire promozioni e valore aggiunto ai nostri clienti di elettrodomestici". I temi della Cover Screen come Meteo, Colore e Bordo Quotidiano mostreranno annunci, mentre quelli dedicati all'arte e alle foto rimarranno privi di pubblicità.
Pubblicità sui frigoriferi Samsung
L'azienda ha specificato che le pubblicità possono essere disattivate singolarmente, e un annuncio scartato non apparirà più per la durata della campagna. Il design delle pubblicità si adatterà alle opzioni di personalizzazione dello schermo, cercando di integrarsi al meglio con l'interfaccia.
Questa mossa ha sollevato un'ondata di perplessità, dato che si tratta di elettrodomestici che costano tra i 1.800 e i 3.500 dollari. Gli utenti che acquistano prodotti di fascia alta si aspettano un'esperienza premium, senza interruzioni pubblicitarie forzate. Il fatto che non sia possibile disattivare completamente gli annunci è motivo di frustrazione. L'unica soluzione per evitarli sarebbe disconnettere il frigorifero da internet, perdendo però tutte le funzionalità smart che giustificano in gran parte il prezzo elevato dell'apparecchio.
Pubblicità sui frigoriferi Samsung: ulteriori dettagli e considerazioni
Al momento, non è ancora chiaro quali modelli specifici verranno interessati da questo "programma pilota", ma la notizia ha già suscitato un dibattito acceso. La situazione evidenzia una tendenza sempre più diffusa tra le aziende tecnologiche a monetizzare anche gli hardware costosi, a discapito dell'esperienza utente.
E dunque, prepariamoci a ricevere delle pubblicità che provengono anche da uno dei principali elettrodomestici della nostra casa e della nostra cucina. Quale sarà il futuro di questi prodotti? Fateci sapere che cosa ne pensate!