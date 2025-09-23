Non è Black Mirror, è la realtà: Samsung conferma, arriveranno le pubblicità sui frigoriferi

Samsung ha ufficialmente confermato l'arrivo della pubblicità sui suoi frigoriferi smart Family Hub negli Stati Uniti. Un aggiornamento software sta introducendo "promozioni e pubblicità curate" che verranno visualizzate sul display del frigorifero quando la "Cover Screen" è in modalità inattiva.

La notizia, che inizialmente aveva sollevato dubbi, è stata confermata da un portavoce di Samsung, che ha definito il programma una fase pilota per "offrire promozioni e valore aggiunto ai nostri clienti di elettrodomestici". I temi della Cover Screen come Meteo, Colore e Bordo Quotidiano mostreranno annunci, mentre quelli dedicati all'arte e alle foto rimarranno privi di pubblicità.