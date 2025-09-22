Samsung Galaxy Watch8, la recensione di uno smartwatch perfetto per chi non sa di volere uno smartwatch

Una novità curiosa, a questo proposito, è l'introduzione di un sensore specifico per la stima degli antiossidanti presenti nell'organismo, un parametro legato allo stress ossidativo e quindi alla capacità del corpo di difendersi dai radicali liberi. Il prezzo di partenza in Italia è fissato a 379 euro per la versione da 40 mm, con promozioni che lo rendono già disponibile a qualcosa in meno. Rimaniamo comunque nella fascia medio-alta del mercato, dove la competizione con alternative di OnePlus, OPPO e Huawei si gioca non solo sulle prestazioni, ma anche sull'autonomia e sulla ricchezza dell'ecosistema software. Vi raccontiamo tutto più nel dettaglio nella nostra recensione del Samsung Galaxy Watch8 , nel modello da 40 mm.

Con il Galaxy Watch8, Samsung rinnova la propria gamma di smartwatch puntando su un equilibrio tra sport, benessere e funzionalità smart. Non si tratta di un dispositivo pensato esclusivamente per atleti o utenti molto "tecnici", ma di un orologio che cerca di adattarsi a un pubblico più ampio, includendo funzioni extra dedicate alla salute quotidiana e alla gestione delle attività di base.

Il sistema operativo è Wear OS 6 personalizzato con l'interfaccia One UI Watch8, che integra le applicazioni Google e l'ecosistema Samsung, inclusi servizi come Samsung Health e Samsung Wallet.

La batteria è da 325 mAh sul modello da 40 mm e 435 mAh sul 44 mm, con ricarica wireless a 10 W compatibile con lo standard WPC. L'autonomia varia sensibilmente in base all'uso, ma è generalmente bassa: con monitoraggio continuo della salute e attività sportive attive difficilmente si superano le 24 ore.

Sul fronte della connettività, Galaxy Watch8 supporta Bluetooth 5.3, WiFi dual band, GPS integrato, NFC ed è venduto in una variante con modem LTE per l'uso indipendente dal telefono. La resistenza è garantita dalla certificazione IP68, dallo standard militare MIL-STD-810H e dalla possibilità di immersione fino a 5 ATM.

La parte più interessante riguarda i sensori. Oltre al modulo BioActive, che integra lettura ottica del battito cardiaco, ECG (esclusivo per smartphone Samsung) e analisi con impedenza bioelettrica per stimare composizione corporea, sono presenti accelerometro, giroscopio, barometro, bussola e sensore di temperatura. A questi si aggiunge la già citata novità dell'indice antiossidante, pensato per fornire un'indicazione sul livello di stress ossidativo dell'organismo.

Al cuore del dispositivo troviamo il processore Exynos W1000 realizzato con tecnologia a 3 nanometri, affiancato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. La combinazione assicura fluidità nell'interfaccia e spazio sufficiente per app e dati senza ricorrere allo smartphone.

Il Galaxy Watch8 si presenta con una dotazione hardware che punta a coniugare prestazioni solide e nuove funzioni dedicate alla salute. Il display è un pannello Super AMOLED protetto da vetro zaffiro , disponibile in due varianti: 1,34 pollici con risoluzione 438 × 480 pixel per il modello da 40 mm e 1,47 pollici a 480 × 480 pixel per il 44 mm. La luminosità massima dichiarata raggiunge i 3000 nit, un valore che consente una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, seppur solo per brevi intervalli.

Design

Il Galaxy Watch8 si distingue per un profilo più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, con dimensioni di 40,4 × 42,7 × 8,6 mm per il modello da 40 mm e un peso di appena 30 grammi. La cassa è realizzata in Armor Aluminum 2, una lega resistente e leggera, mentre il vetro frontale è in cristallo zaffiro, scelto per la sua durevolezza e la resistenza ai graffi.

Il contenuto della confezione di Samsung Galaxy Watch8

Il display, leggermente sporgente rispetto alla cornice, è protetto da un bordo circolare nero, soluzione che inizialmente può risultare insolita ma che, con l'uso quotidiano, si integra bene nell'estetica complessiva. Il cinturino è dotato di sgancio rapido e chiusura sicura, permettendo di adattare facilmente materiali diversi senza compromettere comfort e stabilità. La leggerezza e l'ottimizzazione del profilo fanno sì che lo smartwatch si adatti comodamente al polso anche durante la notte, rendendolo adatto al monitoraggio del sonno senza interferire con il riposo.

La parte laterale ospita due pulsanti fisici configurabili, che affiancano il touchscreen e le gesture digitali, come la simulazione della ghiera sul touch, utile per navigare tra le funzioni senza coprire il display. L'aspetto complessivo è minimalista ma curato nei dettagli, con una combinazione di materiali e finiture che coniugano robustezza e leggerezza.