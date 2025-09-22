Il cosplay di Starfire da parte di Rebecca è una perfetta incarnazione dell'eroina di Teen Titans

Come abbiamo visto varie volte, anche Teen Titans è in grado di fornire notevoli ispirazioni per reinterpretazioni varie da parte degli appassionati, come dimostra questo cosplay di Starfire da parte di Rebecca, che risulta davvero molto fedele all'originale.

Principessa del pianeta Tamaran, Starfire è nota in Italia anche con il nome di Stella Rubia, anche se quello vero sarebbe Koriand'r, nella lingua del suo pianeta natale, visto che è a tutti gli effetti un'aliena. Si tratta di uno dei personaggi principali di Teen Titans, nonché una delle super eroine più affascinanti della serie e dell'universo DC.

Oltre ad essere stata legata a Dick Grayson per un lungo periodo, seguendone le gesta nei panni di Robin e poi anche di Nightwing, Starfire è anche una combattente estremamente potente, essendo dotata di poteri sovrumani in termini di forza, resistenza, velocità e agilità.