Starfire e Raven nei cosplay di michdahaka e darkittie.aensland da Teen Titans sono una coppia perfetta

Raven e Starfire sono due eroine dei Teen Titans e sono in un certo senso l'una l'opposto dell'altra. La prima è oscura e usa poteri demoniaci, mentre l'altra è solare sia in termini di personalità che di capacità supereroistiche visto che assorbe ed emette energia. Alle volte però gli opposti si attraggono.

I Teen Titans hanno avuto molte vite in varie medium, dai fumetti, alle serie animate a quelle live-action. In ogni versione i personaggi cambiano un poco, ma ci sono spesso certi elementi che ritornano sempre uguali, ad esempio i risvolti romantici. I fan però amano immaginare le proprie versioni e ad esempio Corvina e Stella vengono accoppiate e vanno oltre la semplice amicizia. Anche nei cosplay alle volte i personaggi vengono ricreati in modo originale, come ci dimostrano michdahaka e darkittie.aensland coi propri cosplay di Raven e Starfire .

Le foto del cosplay di Raven e Starfire

michdahaka veste i panni di Starfire mentre darkittie.aensland è Raven. I due personaggi sono stati ricreati in modo perfetto, usando come riferimento i costumi classici. Le cosplayer condividono anche alcune immagini che rappresentano le eroine, con l'ultima che fa anche intuire come nella loro versione le due ragazze siano più che amiche, come dimostra l'insolito rossore realizzato col trucco per il cosplay di Raven.

