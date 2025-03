Una patatina a forma di Charizard è stata venduta per oltre 87.000 dollari

Il Cheetozard è stato scoperto in una confezione di Cheeto tra il 2018 e il 2022. La sua forma è naturale, nel senso che non è stata alterata dalla persona che ha aperto il sacchetto. Sembra che un lavoratore abbia trovato il Cheeto, sia stato divertito dalla sua forma e lo abbia poi conservato nella cassaforte del 1st & Goal Collectibles.

Un Cheeto (un tipo di patatina) con la forma del Pokémon Charizard, soprannominato "Cheetozard", è stato venduto all'asta per l'incredibile cifra di 87.840 dollari. La vendita è stata riportata da Goldin Auctions, che ha messo all'asta il famoso Cheeto per volontà del proprietario 1st & Goal Collectibles, un negozio di oggetti da collezione con sede in Georgia, Stati Uniti.

La vendita del Cheetozard

Nel 2024, il Cheeto è stato riscoperto ed è diventato virale online. Nel tentativo di preservare l'eredità dell'oggetto, i proprietari decisero di montare il Cheeto in una custodia speciale e di disegnare una sorta di carta Pokémon intorno ad esso. Questa carta dichiara che Cheetozard si evolve da Cheeteleon, è di tipo fuoco e ha 120HP.

Il Cheetozard nella sua confezione protettiva

L'oggetto aveva circa 60 offerte all'asta, il che suggerisce che più persone erano desiderose di possedere questo particolare Cheeto. Non è inoltre la prima volta che un Cheeto viene venduto per una cifra così elevata. Nel 2017, un Hot Cheeto a forma di Harambe, un famoso gorilla morto, è stato venduto per 99.900 dollari. Non è chiaro se l'acquirente abbia mai pagato, ma a prescindere da ciò è abbastanza strano che qualcosa del genere sia accaduto due volte.

Parlando delle vere carte, vi segnaliamo che le carte del GCC Pokémon vengono ora vendute in un nuovo modo per bloccare i bagarini.