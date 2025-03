Civilization 7 assume un famoso modder, considerato il salvatore della serie negli anni

I dettagli sul modder di Civilization 7

Tan stesso ha confermato la notizia tramite il proprio profilo su Bluesky. Va precisato che non parliamo di una persona qualunque che ha realizzato un paio di mod per la serie. Tan è un technical artist per formazione scolastica che dai tempi delle superiori realizza mod per Civilization (iniziando con il quinto capitolo) come hobby.

Tramite Reddit i videogiocatori - che conoscono il modder molto bene - hanno reagito con grande entusiasmo, con messaggi del tipo "Sukritact ci salverà tutti". I primi responsi dei fan su Civilization 7 non sono stati poi così positivi: attualmente il gioco ha una valutazione Nella media tramite Steam, pari esattamente al 50%: metà del pubblico non apprezza le novità di questo capitolo ed è possibile che Tan sia stato assunto anche per aiutare a realizzare contenuti adatti al largo pubblico, visto che le sue mod hanno avuto molto successo negli anni.

Ad esempio Tan ha realizzato una mod per Civilization 6 che semplifica l'interfaccia utente e recentemente l'ha resa funzionante anche per Civilization 7, per la felicità di molti. Certo, ci sono giocatori che pensano che ora Tan non riuscirà più a realizzare mod per la serie e in un certo senso sarà negativo per i videogiocatori. Tan non conferma la cosa, ma ammette che lavorare come modder è più semplice, perché in tal caso si crea in solitaria e non come parte di un team dove le cose possono andare più a rilento.

Ricordiamo poi che Civilization 7 ha ottenuto l'aggiornamento 1.1.0 con tanti miglioramenti applicati al gioco.