La versione Nintendo Switch di Stardew Valley è stata sistemata dopo i problemi recenti

Come vi avevamo già segnalato in precedenza, Eric 'ConcernedApe' Barone ha da poco pubblicato una patch per Nintendo Switch - versione 1.6.15.1 - che include purtroppo una serie di problemi. Il videogioco è perlopiù giocabile ma presenta vari crash, problemi ai testi e altri errori chiaramente non spiacevoli.

Barone ha dichiarato di vergognarsi per quanto accaduto, ma ha rimediato in tempi rapidi visto che sta già proponendo una nuova patch per il videogioco simulativo.