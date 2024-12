Raven nel cosplay di snarkyjaycosplay è perfetta nel suo costume classico dei Teen Titans

Il mondo del cosplay adora Raven, uno dei personaggi dei Teen Titans, e in modo regolare continua a proporre nuovi cosplay dedicati al personaggio. La ragazza appare in vari costumi nel corso delle svariate opere dedicate agli eroi DC, ma quello classico è probabilmente il più apprezzato. Possiamo ad esempio vederlo nel cosplay di Raven realizzato da snarkyjaycosplay.

Raven è una delle eroine dei Teen Titans, ma dentro di sé ha un demone che deve continuamente tenere sotto controllo, per fare in modo che non faccia del male alle persone. Al tempo stesso, questo le dà grandi poteri che può usare per fare del bene.