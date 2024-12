Il prossimo State of Play ha una data, secondo un ex sviluppatore di Bend Studio

Difficile capire al momento se le informazioni fornite da Smith siano o meno attendibili: l'ex di Bend Studio non figura certamente tra le fonti più rinomate e affidabili per quanto concerne la categoria dei leaker, dunque prendiamo con le pinze le sue affermazioni fino all'eventuale conferma o smentita.

Nello specifico, Smith riferisce che verranno rivelate le date di uscita di Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei , ma non solo: ci sarà anche l'importante reveal di un progetto multipiattaforma. Un altro gioco Xbox che approda su PS5?

Secondo quanto riportato su X da Alex Smith, ex sviluppatore di Bend Studio nonché uno degli autori di Syphon Filter, il prossimo State of Play ha una data fissata al 30 gennaio e durante l'evento verranno fatti alcuni importanti annunci.

Ad ogni modo, Sony deve agire

Come abbiamo visto qualche ora fa, PlayStation ha salutato il 2024 con un trailer che celebra le emozioni e ha dato appuntamento a tutti per un 2025 potenzialmente molto interessante, che vedrà appunto l'arrivo di titoli come Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei.

Tuttavia sono ormai diversi mesi che la casa giapponese non lancia un'esclusiva first party di grande spessore, impegnata com'è sul fronte dei live service, e tutti sperano che il nuovo anno possa segnare un'inversione di tendenza da questo punto di vista.