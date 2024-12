PlayStation saluta il 2024 con un trailer che celebra le emozioni

"Insieme abbiamo fatto squadra ", recita il video mentre passano alcune sequenze di Helldivers 2; "esplorato nuovi territori", e si passa al Giappone feudale di Rise of the Shogun; "difeso il nostro pianeta" al comando dell'affascinante Eve in Stellar Blade.

Non è finita qui!

A questo punto il trailer si sofferma sulle iniziative promozionali di PlayStation, dall'installazione presso il gasometro di Torino alla partnership fra Astro Bot e i treni Italo, passando alle proiezioni luminose nelle più importanti città italiane.

Il video si chiude ricordando l'importante premio come Game of the Year assegnato ad Astro Bot durante i The Game Awards 2024, per poi esprimere un augurio in vista del 2025: "restate sintonizzati!"

Sebbene quest'anno le produzioni first party Sony siano state decisamente meno del solito, insomma, la speranza è che nei prossimi mesi lo scenario cambi parecchio, con l'annuncio dei nuovi progetti attualmente in lavorazione presso i PlayStation Studios.

Detto questo, ci sono già diversi titoli per PS5 fra i migliori giochi in uscita nel 2025, su tutti Ghost of Yotei e Death Stranding 2: On the Beach, a cui si aggiungeranno probabilmente altri nomi.