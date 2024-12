Diverse date di uscita sono ancora prive di ufficialità, ma alla selezione qui presente si affiancheranno di sicuro nuovi nomi non appena una certa console giapponese verrà presentata al mondo. È dunque un elenco inevitabilmente temporaneo, quello che abbiamo stilato, e ci interessa conoscere anche la vostra opinione: anche per voi sono questi i giochi migliori che il 2025 promette di consegnarci?

Il nuovo anno è carico di promesse, e fra i migliori giochi in uscita nel 2025 ci sono titoli davvero, davvero interessanti. Esperienze capaci di trascendere le generazioni videoludiche e puntare a stabilire nuovi record, come Grand Theft Auto 6, ma anche tante, tantissime produzioni che desiderano fare della solidità e della concretezza il proprio tratto caratterizzante.

La differenza è che non potremo sbaragliare migliaia di nemici senza procurarci neppure un graffio, come avvenuto finora, bensì dovremo pianificare strategicamente le azioni e sfruttare le capacità del nostro guerriero al momento giusto per uscire vittoriosi dagli scontri con i generali delle armate nemiche, mentre sullo sfondo si dipana una trama sorprendentemente interessante .

Dynasty Warriors: Origins promette finalmente un cambio di passo per la serie prodotta da Koei Tecmo , che viene riproposta da ormai oltre vent'anni senza sostanziali differenze fra un episodio e l'altro, fra uno spin-off e l'altro. Al comando di un personaggio originale e sconosciuto, che ha perso la memoria, ci troveremo anche stavolta a vivere gli eventi della guerra per l'unificazione della Cina imperiale.

Da soli o in cooperativa con un amico, avremo la possibilità di scoprire i tanti segreti di un'ambientazione sempre pronta a sorprenderci, sconfiggere potenti boss e sfruttare le abilità peculiari dei due protagonisti per superare gli immancabili ostacoli che troveremo lungo il cammino, accompagnati da una grafica rimasterizzata e da effetti visivi migliorati.

Lo stesso grado di cura sarà possibile ritrovarlo nella realizzazione dei tracciati, che utilizzano la tecnologia Laserscan per riprodurre in maniera precisa ogni tornante e ogni rettilineo, oltre a tutte le strutture che fanno da contorno agli scenari. Mossa da un motore ridisegnato e già pronto anche per la realtà virtuale, la grafica di Assetto Corsa Evo gestirà in maniera spettacolare l'illuminazione e le diverse condizioni meteo, rendendo ogni gara memorabile.

Il nuovo anno si apre con il botto per gli utenti PC, che alla fine di gennaio potranno mettere le mani su due conversioni particolarmente attese: Final Fantasy 7 Rebirth e Marvel's Spider-Man 2 . Ci saranno tuttavia anche diverse uscite inedite: dall'entusiasmante simulazione di guida di Assetto Corsa Evo alla colorata frenesia di Donkey Kong Country Returns HD, per arrivare infine alla rivoluzione di Dynasty Warriors: Origins.

A febbraio Capcom ci catapulterà nel mondo selvaggio di Monster Hunter Wilds , nuovo capitolo a base open world della celebre serie di giochi di ruolo action in cui avremo la possibilità di esplorare uno scenario completamente inedito, quello delle Terre Proibite: un luogo ostile, ritenuto per secoli inabitabile, che avremo il compito di pattugliare al comando di una squadra di esperti cacciatori.

Risvegliatosi non si sa come all'interno di un luogo per lui sconosciuto, una remota isola tropicale, Majima si accorge di aver perso la memoria ma fa la conoscenza di alcuni personaggi e decide di salpare con loro alla ricerca dei propri ricordi perduti, trasformandosi in una sorta di moderno pirata e affrontando le ingiustizie di un arcipelago pieno di segreti da scoprire.

Il Ryu Ga Gotoku Studio continua ad alternare azione frenetica e meccaniche RPG per la sua serie principale e così, dopo Infinite Wealth, a gennaio torneremo a visitare lo scenario hawaiano per una nuova, folle avventura che vede per protagonista assoluto Goro Majima : stiamo parlando di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii .

Per fermarla dovremo procurarci dei validi alleati lungo il cammino e superare insieme a loro le tante prove che ci verranno sottoposte durante la ricca campagna del gioco, lottando contro nemici sempre più forti grazie all'impiego di spade, archi, scudi e incantesimi in un mix assolutamente spettacolare, che promette di consegnarci un'esperienza davvero coinvolgente.

Sviluppato da Obsidian Entertainment, Avowed si pone senza dubbio come una delle esclusive Xbox più attese dell'anno : un action RPG dall'affascinante ambientazione fantasy, lo stesso mondo di Pillars of Eternity, che avremo il compito di esplorare nel tentativo di fermare l'avanzata di una piaga misteriosa, che minaccia di distruggere ogni cosa.

Durante la campagna potremo alternarci alla guida di un personaggio o dell'altro e sfruttare così approcci completamente diversi all'azione, optando per sortite silenziose ed eliminazioni furtive oppure per spettacolari scontri a viso aperto, puntando in entrambi i casi a perseguire un principio di giustizia che difenda i più deboli dai soprusi, eliminando i vili al potere.

Nuove prove attendono tuttavia il protagonista, che dovrà completare il proprio percorso di maturazione fino a diventare un eroe e fare la differenza nelle sanguinose battaglie a cui si troverà a partecipare, sfruttando le meccaniche di un sistema di combattimento in prima persona sostanzialmente migliorato e le numerose sfaccettature ruolistiche di un'avventura in cui ogni scelta ha delle conseguenze.

Kingdom Come: Deliverance 2 ci conduce nuovamente nella Boemia del XV secolo per raccontare le vicende di Henry, il giovane fabbro che nel primo capitolo della saga è stato accolto da una famiglia nobile e si è fatto strada in quel mondo fino a diventare un cavaliere, alimentato dal desiderio di vendicare il massacro della sua famiglia.

Febbraio si pone come un mese potenzialmente straordinario , visto che arriveranno nei negozi alcuni fra i titoli più importanti in assoluto del 2024. Esperienze come quella di Assassin's Creed Shadows, con il suo affascinante Giappone feudale, oppure Monster Hunter Wilds, che ci condurrà fra i pericoli delle Terre Proibite mentre diamo la caccia a enormi e pericolosi mostri.

In possesso di capacità molto particolari, che ricordano i precedenti lavori di Ken Levine, Judas non sembra essere l'unica sopravvissuta di questa spedizione , e nel corso dell'avventura dovrà in qualche modo confrontarsi con le altre persone che si trovano a bordo: finirà per trattarle come nemici o deciderà di stringere con loro delle importanti alleanze?

Realizzato dagli autori di BioShock , Judas è un emozionante sparatutto in prima persona a base narrativa che ci mette nei panni di una donna misteriosa, intrappolata all'interno di un'astronave alla deriva nello spazio e destinata ad affrontare le tante insidie di un sistema di difesa che utilizza androidi armati per impedire l'accesso a determinate zone.

Al comando di uno sconosciuto che si ritrova all'interno di questo luogo inospitale, senza neppure ricordarsi di come ci sia arrivato, dovremo fondamentalmente cercare di sopravvivere ai tanti pericoli di uno scenario che non mancherà di sorprenderci con inaspettati colpi di scena, combattendo quando necessario e procurandoci le risorse fondamentali per alimentare la nostra ricerca della verità.

Ambientato in un'Inghilterra alternativa alla fine degli anni '50 , Atomfall immagina un esito differente per il disastro nucleare di Windscale e la nascita di una zona di quarantena post-apocalittica fatta di bunker segreti, feroci predoni, organizzazioni misteriose, fazioni militari e finanche creature mutanti generate da un'eccessiva esposizione alle radiazioni.

Il gioco, caratterizzato da un ricco roster di personaggi che include sia figure classiche che nuovi volti e ospiti speciali, introduce alcune importanti novità sul piano del gameplay che aumentano lo spessore strategico dei combattimenti attraverso meccaniche come la REV Guard e la Selective Potential Gear, insieme a uno Smart Style pensato per gli utenti meno esperti.

Sulla scia del successo di The King of Fighters e Samurai Showdown, SNK ha deciso di rilanciare anche l'iconica serie di Garou Densetsu con un nuovo, entusiasmante capitolo. Fatal Fury: City of the Wolves segna dunque un ritorno da protagonista per Terry Bogard e gli altri iconici personaggi della saga, che si ritroveranno ancora una volta a sfidarsi per le strade di South Town.

Con il secondo trimestre si esauriscono le finestre di uscita più o meno definite per il 2025: potremo mettere le mani sul promettente Fatal Fury: City of the Wolves, che sembra un picchiaduro a incontri decisamente solido e divertente, e dare finalmente il benvenuto a un titolo che si è fatto aspettare parecchio, ovverosia Inazuma Eleven: Victory Road.

Il resto del 2025

Veniamo quindi ai giochi migliori in arrivo entro la fine del 2025, quelli con un periodo di uscita ancora nebuloso. Rockstar Games ha più volte ribadito che in autunno vedremo l'avvento di GTA 6 e speriamo che stavolta lo studio inglese non faccia scherzi, mentre possiamo stare relativamente tranquilli per quanto concerne i vari Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach, Leggende Pokémon: Z-A e DOOM: The Dark Ages.

Grand Theft Auto VI

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel quarto trimestre

Probabilmente il gioco più atteso in assoluto del 2025, nonché quello dotato del potenziale maggiore in termini di vendite, Grand Theft Auto VI racconterà la storia di una coppia di personaggi, Lucia e Jason, che decidono di farsi strada nella caotica Vice City abbracciando la via del crimine come una sorta di novelli Bonnie e Clyde. La loro scelta pagherà?

I protagonisti di GTA 6

Per quanto la struttura e il gameplay di GTA 6 siano ancora coperti dal mistero, possiamo certamente attenderci un open world evoluto e sofisticato, strapieno di attività con cui cimentarsi, missioni principali e secondarie, punti di interesse e possibilità di crescita: un'evoluzione rispetto a quanto visto nel precedente capitolo, che anche sul fronte tecnico promette meraviglie.

Borderlands 4

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025

Presentato ufficialmente durante l'ultima edizione dei The Game Awards, Borderlands 4 ci porterà su Kairos, un pianeta che soffre sotto il controllo del regime tirannico instaurato dal misterioso Cronocustode e che avremo il compito di liberare, mettendoci al comando di un cacciatore che, da solo o insieme ad alcuni compagni, dovrà accendere la scintilla della rivoluzione.

Una maschera che torna in Borderlands 4

La divertente formula looter shooter targata Gearbox Software farà ritorno in questo nuovo capitolo, mettendoci a disposizione una quantità spropositata di armi devastanti e spettacolari abilità speciali per affrontare missioni man mano più complesse e pericolosi boss, mentre sullo sfondo si dipana una storia arricchita da personaggi memorabili e dall'umorismo tipico di Borderlands.

Death Stranding 2: On the Beach

In uscita su PC e PS5 nel 2025

Le straordinarie atmosfere e la bizzarra narrazione dell'ultima creatura di Hideo Kojima si preparano a tornare in Death Stranding 2: On the Beach, catapultandoci ancora una volta nel mondo post-apocalittico che Sam Bridges è stato incaricato di salvare grazie alle sue preziose spedizioni, attraversando scenari spesso desolati e facendo attenzione alle minacce che si nascondono fra i diversi piani della realtà.

Il personaggio di Norman Reedus in Death Stranding 2: On The Beach

Naturalmente la storia e le sue effettive caratteristiche sono ancora avvolte dal mistero, così come non è chiaro quale sarà il ruolo dei tanti nuovi personaggi che il game director giapponese ha deciso di introdurre in questo sequel, che potrebbe puntare su di un approccio maggiormente orientato all'azione e ai combattimenti: nei prossimi mesi ne sapremo di più.

DOOM: The Dark Ages

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025

A sorpresa, DOOM: The Dark Ages non riprende le avventure del DOOM Slayer da dove le avevamo lasciate al termine di Eternal, bensì fa un sostanziale passo indietro per condurci in una sorta di medioevo oscuro e violento, in cui tuttavia le orde demoniache sono ancora la minaccia da combattere per il potentissimo guerriero protagonista della saga.

Il DOOM Slayer torna in DOOM: The Dark Ages

Così, equipaggiati con un arsenale anche stavolta assolutamente devastante, che vede la presenza di uno scudo che può trasformarsi in una lama rotante e di inedite cavalcature volanti da sfruttare per raggiungere le zone più distanti e remote dello scenario, ci troveremo a spingere i confini del frenetico run & gun di DOOM per raggiungere un grado di spettacolarità inedito.

Gears of War: E-Day

In uscita su PC e Xbox Series X|S nel 2025

Sebbene Gears of War: E-Day non abbia ancora un periodo di uscita ufficiale, alcune fonti affidabili riferiscono l'intenzione di lanciare il gioco entro la fine del 2025 e tanto basta per includere questo nuovo capitolo della serie nella nostra lista dei titoli più attesi dell'anno. Del resto come si potrebbe mai considerare diversamente un prequel così ispirato e promettente?

Marcus e Dom in Gears of War: E-Day

E-Day ci porterà infatti alle origini della guerra che è stata raccontata nella trilogia originale, alle prese con il Giorno dell'Emersione e l'arrivo delle feroci Locuste, per raccontare la storia di una fratellanza - quella di Marcus e Dom - forgiata dalle battaglie che i due iconici personaggi hanno dovuto affrontare contro un nemico ai tempi ancora misterioso.

Ghost of Yotei

In uscita su PS5 nel 2025

Ambientato circa trecento anni dopo le vicende di Jin Sakai, Ghost of Yotei racconta la storia di Atsu, una guerriera apparentemente in cerca di vendetta, che esplora le terre che si trovano attorno al monte Yotei indossando una maschera da fantasma che ricorda molto quella del protagonista di Ghost of Tsushima e che presuppone l'impiego delle medesime tecniche di combattimento.

La protagonista di Ghost of Yotei

Per scoprirlo dovremo affrontare una campagna che si preannuncia ancora più intensa e coinvolgente, ricca di cose da fare e da vedere all'interno di uno scenario inedito e suggestivo, probabilmente intrecciata con gli eventi politici e militari che hanno determinato l'inizio dello shogunato Tokugawa. Atsu si rivelerà essere una combattente determinata quanto Jin?

Leggende Pokémon: Z-A

In uscita su NSW nel 2025

La saga di Game Freak torna nel 2025 con Leggende Pokémon: Z-A, un episodio ambientato nel futuro prossimo dell'affascinante Luminopoli: la città più importante e moderna della regione di Kalos, dove umani e Pokémon vivono insieme. Dietro questa armonia, però, si nascondono antichi segreti e potenziali minacce che sarà nostro compito scoprire.

Pikachu nel trailer di Leggende Pokémon: Z-A

Insieme ad alcuni preziosi compagni, dovremo esplorare rovine dimenticate e svelare il mistero che avvolge la potente energia Z, preparandoci ad affrontare gli immancabili combattimenti fra Pokémon che da sempre caratterizzano la serie e accogliendo a braccia aperte il ritorno di creature iconiche come Pikachu e tanti altri.

Mafia: The Old Country

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025

Mafia: The Old Country torna alle origini delle famiglie mafiose, nella Sicilia degli inizi del 1900, per raccontarci la storia di Enzo Favara: un ragazzo sopravvissuto al duro lavoro nelle miniere di zolfo, che decide di mettersi al servizio di Don Torrisi nella speranza di costruirsi una vita migliore. Le regole del clan tuttavia sono chiare e spietate: Enzo sarà in grado di rispettarle anche nei momenti più difficili?

Enzo, il protagonista di Mafia: The Old Country

Mosso dal potente Unreal Engine 5, il nuovo capitolo della serie sviluppata da Hangar 13 ci condurrà all'interno di uno scenario estremamente suggestivo, alle prese con incarichi man mano più complessi in cui dovremo difendere l'onore e gli interessi della nostra nuova famiglia, nell'ambito di un percorso narrativo che non mancherà di coinvolgerci.

Marvel's Wolverine

In uscita su PS5 nel 2025

Il prossimo titolo di Insomniac Games, vittima di alcuni clamorosi leak, punterà ad arricchire l'universo videoludico Marvel di casa PlayStation con l'introduzione di un personaggio particolarmente amato: il mutante dagli artigli e dallo scheletro di adamantio, dotato di un fattore di guarigione che lo rende virtualmente immortale e di sensi super sviluppati. Il buon vecchio Logan, insomma.

Gli artigli di Logan in Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine sarà un banco di prova fondamentale per il team di sviluppo first party Sony, alle prese con atmosfere decisamente diverse rispetto ai giochi di Spider-Man e con un grado di violenza nettamente superiore, almeno sulla carta. E, considerando la straordinaria qualità dei titoli realizzati finora, ci sono ben pochi dubbi in merito al potenziale di questo nuovo, ambizioso gioco su licenza.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025

Il grande classico diretto da Hideo Kojima si prepara a un clamoroso ritorno con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake che ripercorre in maniera fedele la storia raccontata nel classico MGS 3 ma introduce numerose migliorie, ridisegnando completamente il comparto tecnico grazie all'impiego dell'Unreal Engine 5 e smussando gli spigoli del gameplay originale.

Snake è pronto a tutto in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Avremo dunque la possibilità di calarci nuovamente nei panni di Snake, inviato a recuperare in territorio russo uno scienziato per sottrarlo ai piani di un'organizzazione terroristica che mira a creare macchine da guerra con equipaggiamento nucleare, che potrebbero concedere a determinati paesi la potenza militare necessaria per sottomettere chiunque.

Metroid Prime 4: Beyond

In uscita su NSW nel 2025

Destinato probabilmente a debuttare in formato cross-gen, su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4: Beyond si è fatto attendere davvero parecchio, ma sembra che ormai il nuovo capitolo della serie sia in dirittura d'arrivo e promette grandi cose, riprendendo la formula della trilogia classica e arricchendola di tante nuove caratteristiche sullo sfondo di un affascinante open world.

Samus Aran in Metroid Prime 4: Beyond

Ancora una volta nell'armatura della cacciatrice Samus Aran, ci troveremo ad affrontare frenetici scontri a fuoco in prima persona e a esplorare scenari che si prestano all'immancabile approccio metroidvania, aprendo le porte di determinate zone sulla base delle abilità che avremo sbloccato nel frattempo e attribuendo all'elemento investigativo una rinnovata importanza.

