Assassin’s Creed Shadows non doveva avere due personaggi, ci svelano gli sviluppatori

Ninja vs Samurai

Assassin's Creed non ha mai avuto come protagonista un personaggio storico. Come mai si è deciso di rompere la tradizione con Yasuke?

La decisione di includerlo è stata presa più o meno quando abbiamo stabilito che avremmo ambientato il gioco nel periodo Azuchi-Momoyama e specificamente durante l'ascesa di Oda Nobunaga. Nel fare ricerche ci siamo accorti che Yasuke era presente in ogni evento importante che è realmente accaduto, e per noi è stata una sorpresa. 'Chi è questo tizio?', ci siamo domandati, e quando ne abbiamo saputo di più abbiamo detto 'Ok, è interessante, mettiamolo nel gioco'.

Successivamente, quando abbiamo iniziato a definire il gameplay abbiamo deciso che volevamo un approccio duale: all'inizio non avevamo in mente di farlo attraverso due protagonisti, sia chiaro, però l'idea fin da subito era che se giocavi in modalità stealth dovevi restare in modalità furtiva e non potevi passare al combattimento come se nulla fosse. Viceversa, se volevi un approccio combattivo, non potevi passare allo stealth con uno schiocco di dita. Più lavoravamo su quest'idea, più diventava ovvio che l'unica soluzione era avere uno shinobi e un samurai. Per evidenziare questa differenza abbiamo cercato il samurai più grosso possibile ed ecco che spunta fuori di nuovo Yasuke. Era davanti a noi tutto il tempo e così abbiamo deciso di inserirlo come secondo personaggio.

Il dualismo di Assassin's Creed Shadows è molto particolare: è come se Naoe rappresentasse l'anima furtiva dei primi capitoli, mentre Yasuke la deriva action degli episodi più recenti. È qualcosa che è stata attivamente presa in considerazione nel concepimento del gameplay?

Con Shadows stiamo cercando di colmare il divario, quindi sì, abbiamo un assassino vecchio stile e un personaggio più basato sulla nuova trilogia, focalizzato sul combattimento. L'obiettivo per noi è unire i fan di entrambi gli approcci, permettendo di scegliere lo stile preferito ma dando loro anche delle ragioni per sperimentare con l'altro personaggio e magari alternarli. Ci sono momenti nel gioco in cui è divertente cambiare personaggio e affrontare la situazione in modo completamente diverso.

Yasuke in un duello uno contro uno. Il samurai di Assassin's Creed Shadows, ha uno stile completamente incentrato sul combattimento

Durante la presentazione, mi è sembrato di capire che Yasuke sarà effettivamente molto limitato nelle sue opzioni furtive.

Può fare un po' di stealth, ma è particolarmente difficile perché è pesante, fa molto rumore, e quando si china, la sua armatura sporge dalle coperture. Mentre Naoe può nascondersi meglio, Yasuke finisce sempre per essere visibile con il suo grande elmo. Può tentare qualche azione furtiva, ma sarebbe davvero un pesce fuor d'acqua.

E immagino sia lo stesso al contrario con Naoe e le sue abilità in combattimento, giusto?

Sì, direi che per Yasuke il bilanciamento pende più verso le abilità di combattimento. Naoe non è completamente inerme e può difendersi quindi non è un equilibrio perfetto, ma Yasuke ha una maggiore varietà di opzioni in combattimento. Se un nemico non vede Naoe arrivare, lei ha un grande vantaggio e infligge molti più danni rispetto al combattimento. In combattimento, Naoe deve fare molti attacchi per uccidere un nemico, mentre in modalità stealth, con la giusta progressione, può uccidere un nemico con un solo colpo. Quindi l'approccio preferibile per Naoe è sempre lo stealth, mentre per Yasuke è sempre il combattimento.