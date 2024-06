Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha nuovi trofei e obiettivi sbloccabili? Ecco cosa è emerso al lancio

Fino a oggi c'è stato il dubbio sul fatto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree potesse contenere nuovi trofei PlayStation e obiettivi Xbox e Steam, ma con il lancio ufficiale della maxi-espansione da parte di FromSoftware la cosa ormai è chiara e la risposta è: no, il DLC non contiene trofei o obiettivi aggiuntivi.

È, in effetti, una caratteristica in linea con la tradizione delle espansioni pubblicate da FromSoftware, che solitamente non aggiungono elementi su questo fronte e, anche in questo caso, la tradizione si conferma con l'assenza di qualsiasi elemento sbloccabile aggiuntivo rispetto a quelli già presenti nel gioco base.

Si tratta ovviamente di una mancanza marginale, ma che può avere una certa importanza per coloro che sono particolarmente immersi nella caccia ai trofei e agli obiettivi, cosa che è molto più diffusa di quanto si possa pensare, dunque per molti giocatori questa potrebbe essere una parziale delusione.