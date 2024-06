WhatsApp: foto e video in HD per impostazione predefinita, ma occhio allo spazio

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che sta facendo felici gli amanti della qualità per il trasferimento dei file: la possibilità di inviare foto e video in alta definizione (HD) per impostazione predefinita.

Fino a poco tempo fa, infatti, potevamo scegliere di inviare media in HD solo al momento dell'invio, selezionando l'opzione tramite un'icona dedicata. Questa novità, accolta positivamente ad agosto 2023, rappresentava già un passo avanti rispetto alla precedente modalità di invio, che comprimeva automaticamente foto e video per risparmiare dati e spazio di archiviazione, ma nel farlo distruggeva completamente qualsiasi dettaglio.

Con l'ultimo aggiornamento dell'app, WhatsApp ha deciso di semplificare ulteriormente la vita dei suoi utenti più attenti a questo aspetto, permettendo loro di impostare la qualità HD come predefinita per tutti i media inviati. Per farlo, basta accedere al menu "Impostazioni", selezionare "Archiviazione e dati" (o "Spazio e dati" su iOS) e infine "Qualità caricamento file multimediali/media". Qui sarà possibile scegliere tra "Qualità standard" e "Qualità HD".

Il menu per selezionare la qualità di caricamento dei file multimediali su Android

Ma quali sono le differenze tra le due opzioni? La qualità standard, come suggerisce il nome, offre una qualità inferiore ma garantisce un invio più rapido e file di dimensioni più ridotte, ideale per chi ha una connessione internet lenta o limitata, soprattutto quando si inviano foto e video di cui non ci interessa la fruizione sul lungo periodo. La qualità HD, invece, permette di inviare foto e video con una risoluzione maggiore, offrendo un'esperienza visiva più appagante.

Il menu per selezionare la qualità di caricamento dei file multimediali su iOS

Tuttavia, è importante notare che l'invio di media in HD comporta un maggiore consumo di dati e spazio di archiviazione, sia sul proprio dispositivo che su quello del destinatario. Per questo motivo, WhatsApp offre ancora la possibilità di modificare la qualità di invio al momento dell'invio, permettendo di scegliere l'opzione più adatta a seconda della situazione.

Secondo alcuni test effettuati, i video inviati in qualità HD avranno una risoluzione massima di 1280 x 720 pixel, mentre le foto potranno raggiungere i 17,5 megapixel (partendo da una foto originale a 24 megapixel).

La possibilità di inviare foto e video in HD per impostazione predefinita è sicuramente un'aggiunta gradita per molti utenti, ma va tenuto conto che non siamo ancora a un invio senza perdita di qualità. Per quello è ancora necessario allegare i file multimediali dall'archivio come documento. Ma a proposito di aggiornamenti, di recente WhatsApp ha migliorate anche le videochiamate: più partecipanti, condivisione schermo e qualità audio superiore.