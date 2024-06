WhatsApp migliora le videochiamate: più partecipanti, condivisione schermo e qualità audio superiore

WhatsApp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, ha annunciato una serie di importanti aggiornamenti che trasformeranno radicalmente l'esperienza delle videochiamate sulla piattaforma. Le novità dovrebbero essere già disponibili e promettono di rendere le chiamate più coinvolgenti, versatili e di alta qualità, sia per gli utenti privati che per le aziende. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta.

Condivisione dello schermo con audio Una delle funzionalità più attese è la condivisione dello schermo con audio. Questa opzione, ideale per guardare video insieme, partecipare a presentazioni o risolvere problemi tecnici in tempo reale, consente di condividere ciò che si vede sullo schermo del proprio dispositivo, accompagnato dall'audio corrispondente. Una vera rivoluzione per la collaborazione e l'intrattenimento a distanza.

Più partecipanti, anche su desktop WhatsApp ha ampliato il limite di partecipanti alle videochiamate, portandolo a 32 persone su tutti i dispositivi, inclusi quindi anche PC desktop e Mac. Questa espansione è in linea con la crescente domanda di strumenti di comunicazione virtuale per gruppi numerosi, come famiglie, team di lavoro e comunità online. La possibilità di coinvolgere più persone nelle videochiamate apre nuove opportunità per la socializzazione, la formazione e il lavoro a distanza. Un'immagine che riassume le ultime novità di WhatsApp

Speaker in primo piano Per rendere le videochiamate più fluide e coinvolgenti, WhatsApp ha introdotto la funzione "speaker in primo piano". Questa opzione evidenzia automaticamente la persona che sta parlando, posizionandola in primo piano sullo schermo. In questo modo, l'attenzione dei partecipanti è focalizzata sul relatore, migliorando la comprensione e l'interazione durante la chiamata.