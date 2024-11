Assetto Corsa Evo, qualche giro di pista con la simulazione italiana

Assetto Corsa Evo vuole segnare un punto di svolta per la software house stessa e più in generale per la categoria. Ma vuole farlo a modo suo, a piccoli passi, mantenendo tutte le promesse fatte, senza strafare. Abbiamo avuto l'occasione di concederci qualche giro di pista con il gioco, potendo fare qualche domanda a Davide Brivio , game director della produzione, scoprendo un racing game per alcuni versi acerbo, ma quanto mai promettente, già ancorato ai pilastri che dovranno sorreggere l'esperienza negli anni a venire.

In questa fase di promozione, in vista del lancio in accesso anticipato su PC a partire dal 16 gennaio , lo studio sta anche dando prova di estrema consapevolezza. Delle dimensioni della stessa Kunos Simulazioni, degli ostacoli lungo il percorso, di un progetto che si svilupperà attraverso numerose fasi, anche piuttosto distanti tra loro in termini di tempistiche.

I ragazzi di Kunos Simulazioni hanno le idee chiare. Sanno cosa abbia reso grande la loro serie, cosa vogliono i fan di lungo corso e in che modo tenteranno di espandere ulteriormente il pubblico di riferimento con questo nuovo capitolo. Stanno realizzando un gioco fatto di dettagli, di piccoli e grandi accorgimenti che palesano l'enorme, bruciante, quasi ossessiva passione per l'automotive a trecentosessanta gradi.

La passione in pista

Seduti nella postazione preparata per l'occasione, con volante e pedaliera targati Thrustmaster, Davide ci ha subito mostrato la carrellata di eventi a cui avremmo preso parte, un terzetto di circuiti utili a farci prendere dimestichezza con il sistema di guida e per mostrarci le caratteristiche su cui si è concentrata maggiormente Kunos Simulazioni nella realizzazione di questo nuovo capitolo.

Il primo ci ha visti impegnati a Imola, a bordo di una Porsche 911. Il secondo nel circuito di Brands Hatch con una Hyundai i30 N. L'ultimo evento, infine, al volante di una Alpine A110 S su Mount Panorama.

Non c'è vergogna nell'ammettere che il primissimo contatto è stato quasi traumatico. I cavalli sprigionati dal bolide teutonico ci hanno disarcionato più di una volta, ricordandoci istantaneamente quanto ci trovassimo di fronte a un videogioco estremamente realistico, che non concede alcuno sconto all'utente. Basta aprire il gas troppo presto in curva e il testacoda diventa inevitabile; frenare senza il giusto tempismo vi condurrà fuori strada; solo conoscendo la pista si può realmente aspirare a collezionare buoni tempi sul giro.

Difficile dire quante piste e auto debutteranno sin dal 16 gennaio, ma la sensazione è che inizialmente la lista sarà piuttosto contenuta

Messe da parte le ambizioni di un buon piazzamento, ci siamo concentrati sui dettagli. Dopo ogni fuori pista si sentono distintamente i singoli ciottoli dello sterrato che battono sul passaruota. La traiettoria delle gocce dell'acqua che si infrangono sul parabrezza è influenzata dal vento, ma anche dalla direzione che prende l'auto. Le mani virtuali del pilota riproducono le movenze effettuate sul volante con un ritardo davvero minimo.

In questi primi giri di pista abbiamo anche potuto ammirare il comparto estetico di Assetto Corsa Evo. C'è ancora da lavorare, soprattutto sugli effetti luce e nella resa degli interni, ma si vede che Kunos Simulazioni sta procedendo nella giusta direzione, chiamata nel non semplice compito di dare vita a un motore grafico e fisico proprietario. "Questa è stata la sfida più difficile di tutte", ha sottolineato Davide. "Volevamo realizzare un gioco che rispettasse i nostri desideri e ambizioni sin dal primo giorno e questo era possibile solo con un motore proprietario. Volevamo le Direct X12, volevamo un gioco pronto per la VR, volevamo avere l'illuminazione e il meteo dinamici, volevamo fosse compatibile con il DLSS e l'FSR. Con queste premesse abbiamo dovuto creare un motore da zero. La sfida è stata durissima, ma questo oggi ci permette di creare la simulazione che volevamo offrire al nostro pubblico. Che volevamo fare in primis anche per noi, che viviamo d'auto".

Non mancherà naturalmente una modalità apposita per godersi interni e linee esterne di ogni auto presente in Assetto Corsa Evo

La necessità e quindi l'obbligo di sviluppare un motore proprietario è legato a doppio filo anche alla possibilità di guidare liberamente in una mappa che ha imposto a Kunos Simulazioni nuove sfide tecnologiche per la realizzazione di terreno e rete stradale procedurali, per un'esperienza che intende offrire agli utenti centinaia di chilometri di strada guidabili nella stessa sessione e senza caricamenti. Ma questa sarà sicuramente una modalità che il team di sviluppo introdurrà mesi dopo il debutto del gioco in accesso anticipato.

L'uso di tecnologia di spessore e all'avanguardia si è effettivamente concretizzato soprattutto a partire dal secondo circuito di prova, quello a bordo della Hyunday i30 N, vettura certo più facilmente domabile di una Porsche 911, ma comunque bizzosa e nervosetta se guidata sotto una pioggia intensa.

Gli sviluppatori hanno lavorato anche nella creazione di un algoritmo che gestisse in modo realistico il consumo delle gomme in ogni singola parte

"Grazie alla tecnologia laser abbiamo riprodotto nei minimi dettagli ogni pista del gioco. E questo non vale solo per curve e rettilinei, ma anche per ogni singolo avvallamento e minima pendenza di ogni centimetro di asfalto". Traducendo le parole di Davide all'atto pratico, preparatevi a prestare il doppio dell'attenzione per la progressiva formazione di pozzanghere e sezioni di pista particolarmente scivolose, dovute proprio dall'accumulo di acqua, laddove la conformità della pista lo consente. Anche in questo caso il realismo è estremo: basta mettere una ruota su una pozzanghera per rischiare il testacoda.

Come anticipato, tuttavia, il meteo è dinamico e, di conseguenza, lo sono le condizioni della pista. Mentre a bordo della Hyundai abbiamo dovuto fare i conti con un progressivo peggioramento delle condizioni del tracciato, costringendoci a dosare con sempre più attenzione gas e freno, con l'Alpine, nell'ultimo evento disponibile è accaduto l'esatto contrario. Inizialmente invasa dall'acqua, la pista si è lentamente asciugata, con ovvie ripercussioni sulla tenuta, un processo visibilmente più veloce proprio lungo la traiettoria che usavamo, giro dopo giro.

In termini di gestione dell'illuminazione Assetto Corsa Evo vuole imporsi come uno standard, ma da questo punto di vista il lavoro da fare è ancora molto

L'attenzione per i dettagli in pista, insomma, è sorprendente, nonostante non sia mancato qualche minuscolo calo del frame-rate, soprattutto nella gara a bordo della Porsche 911, l'unica in presenza di avversari controllati dalla CPU.