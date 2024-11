Gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 sono in offerta su Amazon Italia

Gli auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 in colore Grigio Scuro sono attualmente disponibili su Amazon Italia a un prezzo scontato di 45,00 €, rispetto al prezzo di listino di 59,00 €, con una riduzione del 24%. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduto e spedito da Amazon, il prodotto gode di reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 e spedizione rapida. Questa offerta rappresenta il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, rendendo particolarmente conveniente l'acquisto.

Audio HiFi e cancellazione del rumore avanzata

Le CMF Buds Pro 2 offrono un'esperienza sonora eccezionale grazie alla cancellazione del rumore ibrida fino a 50 dB e alla tecnologia LDAC, che garantiscono un audio nitido e immersivo. L'effetto audio spaziale cinematografico a 360° crea un'esperienza sonora avvolgente, supportando un'ampia gamma di dispositivi Bluetooth.

Le caratteristiche degli auricolari CMF Buds Pro 2.

Dotati di sei microfoni ad alta definizione e della tecnologia Clear Voice, questi auricolari garantiscono chiamate cristalline, riducendo il rumore del vento per un audio ottimale in movimento. La batteria fornisce fino a 10 ore di ascolto continuo, estendendosi a 43 ore con la custodia di ricarica, e supporta anche una ricarica rapida per un utilizzo prolungato senza interruzioni. Vi lasciamo alla nostra recensione per tutti i dettagli sul prodotto.