Stando alle parole del giornalista Jeff Grubb, il prossimo gioco di Bluepoint Games per PS5 è una nuova proprietà intellettuale su cui lo studio lavora ormai da molto tempo, e che dunque verrà probabilmente annunciato a breve.

Grubb ha detto che forse il gioco in questione non uscirà nel 2025, ma potrebbero certamente parlarne nel corso del nuovo anno, in continuità con l'attuale strategia per cui Sony non si azzarda a menzionare progetti che non siano vicini alla pubblicazione.

Secondo il giornalista, l'attuale approccio della casa giapponese è quello di preparare più o meno un grosso gioco e mezzo all'anno, e sebbene ci siano state molte critiche in merito alla line-up di PS5 l'azienda sarebbe felice della posizione che occupa in questo momento e non avrebbe intenzione di cambiare nulla.

Grubb ha infatti aggiunto che, sebbene dall'esterno sembra che PlayStation non si stia impegnando quanto potrebbe sul fronte dei giochi, in realtà ci sono tantissimi progetti in lavorazione e prima o poi li vedremo.