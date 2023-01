Bluepoint Games lavora duramente sul prossimo gioco: l'annuncio arriverà "al momento giusto"

PlayStation Studios ha già svelato vari giochi in sviluppo nei suoi team, ma molti sono ancora sconosciuti, ad esempio quello di Bluepoint Games. Il team, recentemente autore del remake di Demon's Souls, sta assumendo nuovo personale mentre continua a lavorare "duramente" sul suo progetto. Non è però ancora tempo di un annuncio.

Peter Dalton, Head of Tecnology presso Bluepoint Games, ha commentato i recenti licenziamenti avvenuti in casa Microsoft (ma non solo) e ha scritto tramite Twitter: "Mi rattrista sentire dei licenziamenti di oggi nel mondo tecnologico. Presso Bluepoint Games stiamo lavorando duramente sul nostro prossimo progetto e abbiamo diverse posizioni disponibili. A livello personale sono molto interessato in tutti i programmatori di rendering che ci sono là fuori. Se siete interessati, ci piacerebbe essere contattati".

In un secondo tweet, inoltre, Dalton ha risposto a un utente che ha chiesto quando avremo modo di scoprire a cosa Bluepoint Games sta lavorando. Precisamente ha scritto: [Riveleremo il gioco] quando sarà il momento giusto. Tutte le cose buone richiedono tempo".

Per ora, quindi, non abbiamo ancora modo di sapere a cosa sta lavorando il team e il fatto che stia cercando ancora personale potrebbe significare che il progetto non è in fasi avanzate di sviluppo. Ovviamente è anche possibile che Bluepoint stia lavorando a due titoli in contemporanea, quindi in tal caso sarebbe difficile sapere esattamente per quale gioco stiano assumendo.

In precedenza, Bluepoint Games ha suggerito l'arrivo di un nuovo gioco nel 2023, con un biglietto di auguri.