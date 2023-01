Persona 3 Portable e 4 Golden: SEGA non ha accreditato i traduttori, scatenando la polemica

Katrina Leonoudakis, ex Localization Coordinator di SEGA, ha pubblicato un tweet per denunciare come la sua vecchia compagnia non abbia inserito i traduttori di Persona 3 Portable e 4 Golden nei crediti, non riconoscendogli quindi il lavoro svolto.

La Leonoudakis ha ricordato più volte come lei stessa abbia chiesto l'inserimento nei crediti del FIGS Team, che ha lavorato per più di un anno alla traduzione dei due giochi. Addirittura lo ha fatto nella sua lettera di addio: "Nella mia lettera di addio alla compagnia, li ho pressati per accreditare i team di FIGS per tutti i giochi, incluso quello che ho dovuto abbandonare per andare a cercare prati più verdi. Per me era importantissimo che tutti fossero nei crediti."

Considerando la quantità di testi dei due giochi, il lavoro svolto è stato enorme, oltretutto pagato anche poco: "Che vergogna. Dopo un intero anno di traduzione, centinaia di domande a cui abbiamo risposto per loro, sappiamo quanto quei traduttori hanno lavorato duramente. Sappiamo anche che probabilmente sono stati pagati molto meno di noi. Il minimo che potevamo fare era inserirli nei crediti."

Secondo la Leonoudakis, la scelta di escluderli è stata: "Uno sputo in faccia a ogni traduttore che ha lavorato senza sosta al progetto."

Come darle torto? Spesso essere messi nei crediti non è solo una questione di prestigio per le figure professionali che hanno lavorato a un gioco, ma anche un modo concreto per poter dimostrare di averlo fatto, in caso di presentazione a un'altra compagnia. Inoltre è anche una soddisfazione personale vedersi riconosciuto il lavoro svolto.