Apple MacBook Air 13" con chip M3 (2024) ora disponibile in offerta su Amazon Italia

Prestazioni avanzate e design compatto

Il nuovo MacBook Air con chip M3 combina una CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core per prestazioni fluide in ogni attività, sia lavorativa che ricreativa. Il design ultra-sottile e il peso ridotto lo rendono perfetto per chi cerca un laptop potente e facile da portare ovunque.

Le porte del MacBook Air.

Con una batteria che offre fino a 18 ore di autonomia, il MacBook Air ti permette di affrontare lunghe giornate senza interruzioni. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici supporta un miliardo di colori, assicurando una qualità visiva straordinaria per lavoro e intrattenimento.