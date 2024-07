CMF Buds Pro 2, la recensione degli auricolari economici di Nothing

Nothing sta piazzando auricolari di alta qualità in praticamente ogni casella del mercato: stavolta è il turno degli economici CMF Buds Pro 2, al prezzo di 59€.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente prolifici per Nothing, azienda tech britannica che ha dato una notevole espansione al proprio catalogo non solo attraverso gli smartphone, bensì anche tramite gli accessori audio con ottimi prodotti come i Nothing Ear e Nothing Ear (a). Allo stesso modo il sub brand CMF, quello dedicato alla fascia più economica, non è stato certamente a guardare: al contrario, nei giorni scorsi ha presentato e lanciato sul mercato il trittico composto dal CMF Phone 1, il CMF Watch Pro 2 e i CMF Buds Pro 2. Proprio di questi ultimi parleremo nelle prossime righe, perché si tratta dello "step superiore" rispetto agli eccellenti CMF Buds che abbiamo promosso su queste pagine qualche mese fa, ovviamente anche sotto il piano del prezzo, che stavolta è fissato a 59€. Una cifra comunque contenuta, ma non così bassa da non pretendere che vengano rispettati degli standard qualitativi ben precisi. Certamente il mercato degli auricolari in-ear sta diventando sempre più saturo ad ogni fascia, eppure l'originalità stilistica e la notevole capacità tecnica dell'azienda inglese sono in grado di dare perlomeno un guizzo aggiuntivo nella generale omogeneità della concorrenza. Scopriamo quindi se anche stavolta Nothing avrà fatto centro nella nostra recensione dei CMF Buds Pro 2.

Caratteristiche tecniche dei CMF Buds Pro 2 I CMF Buds Pro 2 sono auricolari in-ear true wireless che operano tramite tecnologia Bluetooth 5.3, quindi con un funzionamento garantito all'interno del raggio di 10 metri senza ostacoli. La forma è quella classica degli auricolari con stelo, con misure di 33,1 x 20,2 x 23,8 mm e peso di 4,9 grammi. La zona sensibile al tocco è collocata in alto sullo stelo, praticamente sopra alla capsula. Dal punto di vista tecnico i CMF Buds Pro 2 non sono banali, né si identificano con le caratteristiche ridotte all'osso di analoghi prodotti economici: al contrario, sono ad esempio dotati di doppio driver, uno da 11 mm con rivestimento in titanio assieme ad un tweeter da 6 mm con cono planare ultrasottile da 25μm. L'intervallo di risposta copre le frequenze da 20 Hz a 40 KHz, migliorando ampiamente le performance del predecessore. I codec audio supportati sono ovviamente i più basici AAC e SBC, ma anche il raffinato LDAC con certificazione Hi-Res Audio Wireless, che opera con frequenze e bande di trasmissione molto più ampie garantendo di conseguenza un suono di maggiore qualità. È necessario a tal fine collegare le cuffie a un dispositivo compatibile con tale standard. I CMF Buds Pro 2 sono un prodotto notevole per la fascia di prezzo Notevole la presenza della certificazione Dirac Opteo, ovvero la tecnologia di ottimizzazione e correzione audio che migliora la resa cercando di superare i limiti imposti dall'hardware. Ciò passa attraverso un preset nell'equalizzatore attivabile tramite la solita, ottima app Nothing X, che si accompagna ad altri preset proposti e alla facoltà di crearne uno personalizzato. È ovviamente presente poi la cancellazione del rumore, che come da tradizione si può impostare su attiva (con diversi livelli di intensità), spenta o trasparenza. Sulla carta l'azienda dichiara la capacità di cancellare suoni fino a 50 db con frequenze fino a 5000 Hz. Buona anche la componente tecnologica relativa all'ambito delle telefonate, con un sistema avanzato di cancellazione del rumore del vento e la presenza di 6 microfoni ad alta definizione che gestiscono in maniera ottimale il suono della voce gestendo i rumori ambientali. Gli auricolari seguono un design piuttosto classico È presente la compatibilità con Microsoft Swift Pair e con Google Fast Pair, che consente un collegamento immediato con i PC Windows e con gli smartphone Android. Non manca la modalità doppia connessione e quella a bassa latenza, ideale per il gaming. Infine la resistenza ad acqua e polvere raggiunge il grado IP55 per gli auricolari, mentre non è stata dichiarata per la custodia; evidentemente quindi si possono indossare serenamente le cuffie anche sotto la pioggia, mentre è il caso di osservare una certa attenzione per la custodia di ricarica. Scheda tecnica CMF Buds Pro 2 by Nothing Tipologia: auricolari in-ear true wireless

auricolari in-ear true wireless Dimensioni:

Custodia di ricarica: 53,4 x 53,4 x 23 mm Auricolari: 33,1 x 20,2 x 23,8 mm

Peso: 55,8g con custodia 4,9g singolo auricolare

Altoparlanti: Driver di potenziamento dei bassi da 11 mm + tweeter microplanare da 6 mm

Driver di potenziamento dei bassi da 11 mm + tweeter microplanare da 6 mm Formati audio: AAC, SBC, LDAC

AAC, SBC, LDAC Resistenza acqua e polvere: IP55 (solo auricolari)

IP55 (solo auricolari) Autonomia: ANC spento 11 ore , ANC acceso 6,5 ore

ANC spento 11 ore , ANC acceso 6,5 ore Connettività: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Colori: Arancione Grigio Scuro Grigio Chiaro Blu

Ricarica: USB-C

USB-C Batteria: singolo auricolare 60 mAh; custodia 460 mAh

singolo auricolare 60 mAh; custodia 460 mAh Altre funzioni: Associazione doppia Microsoft Swift Pair Google Fast Pair

Prezzo: 59€

Design Per quanto riguarda il design, come anticipato non c'è moltissimo da dire riguardo agli auricolari in sé: la forma è quella classica e standard per questo genere di prodotti con stelo, molto leggeri e comodi. La zona touch risponde al tocco singolo, doppio e triplo, con i comandi personalizzabili via software. La parte più interessante riguarda probabilmente la custodia che, sebbene sia fondamentalmente identica nell'aspetto a quella delle precedenti CMF Buds, aggiunge un paio di elementi rilevanti. La custodia ha una ghiera che stavolta è un vero e proprio tasto con cui interagire e controllare gli auricolari La forma è sempre squadrata, con bordi arrotondati, sebbene stavolta sia rivestita da una superficie in gomma più morbida e piacevole al tatto. La novità sta però nella ghiera ruotante collocata su un angolo, che se nei CMF Buds non aveva alcuna funzione o utilità a parte quella di antistress, qua invece guadagna importanza diventando un elemento di controllo delle cuffie. Si tratta a tutti gli effetti di un tasto attivo, con diverse funzioni personalizzabili via app: ruotarlo modifica il volume, la pressione singola il play/pausa, quella prolungata la cancellazione del rumore. Ma rileva anche la pressione doppia e tripla, che può essere quindi associata all'attivazione del microfono, della modalità a bassa latenza o ai controlli avanzati della musica. Insomma, una interazione aggiuntiva con gli auricolari che permette di fare praticamente tutto direttamente dalla custodia. Un'aggiunta gradita e interessante, sebbene non sia raro agire sul tasto in maniera involontaria quando la custodia è nella tasca dei pantaloni o nella borsa. In tal caso, ad ogni modo, si può disattivare del tutto il suo funzionamento tramite l'app. Apprezzabile infine l'offerta di colori, che oltre ai classici nero e bianco aggiunge anche un vistoso arancione e un elegante blu.

Esperienza d'uso Sta diventando un'abitudine un po' monotona, eppure anche stavolta degli auricolari di Nothing ci convincono diventando immediatamente una delle proposte più convincenti all'interno della propria fascia di prezzo. La comodità nell'uso è una consuetudine coi prodotti della casa britannica, e ovviamente anche in questo caso la regola viene confermata: non ci sono problemi ad indossare anche per diverse ore gli auricolari, che non danno alcun fastidio all'orecchio. La ricarica avviene ovviamente tramite porta USB-C Allo stesso tempo, come abbiamo detto già in diverse occasioni precedenti, la comodità deriva da una aderenza non assoluta e quindi senza effetto vuoto, che come effetto collaterale determina una certa compromissione dell'effetto ANC: sia ben chiaro, la cancellazione è convincente e va ad agire soprattutto sui suoni ambientali bassi e medi, quindi idealmente il rumore del treno, del tram o dell'aereo, ripulendo gli elementi di disturbo senza però isolare completamente dall'esterno, anche impostando su "alto" l'ANC. Molto buona invece la modalità trasparenza, che al contrario cerca di annullare anche la cancellazione passiva del rumore, banalmente legata al fatto stesso di infilarsi qualcosa a "tappare" l'orecchio, dando piena consapevolezza dell'ambiente circostante. Dal punto di vista sonoro ancora una volta ci troviamo ad apprezzare il lavoro svolto da Nothing, che non si risparmia anche su prodotti dal prezzo più contenuto; il suono è pieno e rotondo, equilibrato a tutte le altezze, sebbene di default sia fin troppo spinto sui bassi a fronte dell'attivazione dell'Ultra Bass a livello 3 su 5. A meno che non abbiate una spiccata predisposizione appunto per un suono davvero carico sui bassi, consigliamo di ridurre a livello 1 fin da subito. Davvero interessante anche il profilo Dirac Opteo, a nostro modo di vedere capace di arricchire l'esperienza in maniera notevole così come l'audio spaziale che, nel contesto giusto, può aggiungere effettivamente qualcosa all'esperienza. La proposta di colori comprende anche il più appariscente arancione Anche l'autonomia è assolutamente valida: si parla di 11 ore di riproduzione musicale e 6 di conversazione con ANC disattivato, che diventano 43 e 25 includendo anche l'energia conservata nella custodia di ricarica.

Con ANC attivato invece si scende a 6,5 e 4,8 ore, che diventano 26 e 18,6 con la custodia. La ricarica completa di custodia e auricolari completamente scarichi attraverso cavo USB-C richiede 70 minuti. Ottima l'app Nothing X, che si conferma ricca di funzionalità e davvero ben disegnata, con menu chiari e di facile comprensione. La compatibilità è totale e completa sia su Android che iOS. Il prezzo di 59€ è perfettamente adeguato: è difficile trovare a queste cifre qualche proposta equivalente, confermando quindi come i prodotti di Nothing e CMF siano effettivamente tra i migliori e più interessanti all'interno di ogni fascia.