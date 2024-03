CMF Buds by Nothing, la recensione degli auricolari in ear che ridefiniscono la fascia economica

Scopriamo assieme quindi cosa c'è di tanto interessante nella nostra recensione dei CMF Buds by Nothing .

E l'asticella del prezzo continua ad abbassarsi a vista d'occhio, perché la proposta entry level dell'azienda con sede a Londra mostra un'etichetta di poco meno di 40€ ( al momento 45€ su Amazon, ma il prezzo cambia continuamente ): una cifra tramite la quale è difficile pensare di potersi portare a casa qualcosa di decente, perlomeno ragionando sulla base dell'offerta del mercato di qualche mese fa. Invece all'interno del brand CMF, che sarebbe quello attraverso cui Nothing propone i prodotti più economici, questi Buds rappresentano una proposta non soltanto accettabile, ma addirittura a tratti stupefacente.

Ne abbiamo già parlato in occasione di altre recensioni di auricolari di fascia economica, eppure di fronte ai CMF Buds by Nothing è impossibile non rinnovare la sorpresa osservando come, per questa categoria di dispositivi, tecnologie e caratteristiche che solo pochi mesi fa erano esclusive di prodotti premium siano ora a disposizione di prodotti molto meno costosi.

Caratteristiche tecniche

Le CMF Buds by Nothing sono auricolari in-ear true wireless disponibili a poco meno di 40€

Questi CMF Buds by Nothing sono degli auricolari in-ear true wireless che lavorano attraverso il protocollo Bluetooth 5.3, che garantisce un collegamento stabile fino a 10 metri di distanza senza la presenza di ostacoli.

Presentano una forma classica per questo tipo di prodotti, con dimensioni contenute di 32.6 x 20.4 x 24.4mm e un peso di 4.57 grammi l'uno. Siamo quindi nella media dei dispositivi simili presenti sul mercato, con differenze impercettibili che non modificano in alcun modo la maniera con cui le cuffie vengono utilizzate.

La custodia invece misura 54.7 x 54.7 x 22.9mm con un peso a vuoto di 43.7 g, che diventano 52.84 g con i Buds all'interno. La forma regolare favorisce la maneggevolezza, rendendola facilmente gestibile e non troppo fastidiosa da tenere nella tasca dei pantaloni. La qualità costruttiva è buona, anche molto buona tenendo conto del prezzo. Il collegamento alla ricarica avviene ovviamente tramite presa USB-C.

Notevole per la fascia di prezzo la presenza di ANC, ovvero di cancellazione attiva del rumore fino a 42 db in frequenza fino a 2900 Hz. Idem per l'in-ear detection, che mette in pausa o riattiva la riproduzione in automatico quando si sfilano o indossano le cuffiette.

Le CMF Buds by Nothing sono disponibili in tre colori: grigio scuro, grigio chiaro e un iconico arancione brillante

A livello tecnico i CMF Buds by Nothing sono dotati di un singolo driver da 12.4 mm realizzato in bio-fibra e poliuretano termoplastico assieme a bobine di rame che, a detta dell'azienda, sono in grado di garantire un'ottima resa sia sugli alti che sui bassi. Ad enfatizzare questi ultimi c'è in aggiunta poi la tecnologia Ultra Bass 2.0, di cui parleremo in seguito.

I Buds sono dotati di un'area sensibile al tocco tramite la quale controllare la fonte audio tramite tocchi singoli, doppi o tripli. Il Tocco prolungato invece attiva o disattiva l'ANC o passa alla modalità trasparenza.

Interessante l'ottimizzazione audio fornita in consulenza con Dirac attraverso Dirac Opteo, che di fatto si prefigge l'obiettivo di superare i limiti hardware imposti dai sistemi di piccole dimensioni a singolo altoparlante, quindi appunto gli auricolari. Questo avviene attraverso un preset dell'equalizzatore, che è compreso tra i 6 presenti nell'applicazione, a cui si aggiunge la possibilità di personalizzarne un altro sulla base delle proprie preferenze.

È presente la compatibilità con Microsoft Swift Pair e con Google Fast Pair, che consente un collegamento immediato con i PC Windows e con gli smartphone Android. I CMF Buds by Nothing sono poi pienamente compatibili anche con iOS, dal momento che l'app Nothing X è disponibile anche su App Store.

La batteria è di 45 mAh per singolo auricolare e 460 mAh per la custodia. Questo all'atto pratico significa con ANC spento circa 8 ore di riproduzione per gli auricolari e 35.5 con la custodia, che scendono a 5.2 e 24 con la cancellazione accesa.

Buona e in linea coi concorrenti infine la certificazione IP54 per acqua e polvere, che assicura una protezione adeguata anche usando gli auricolari in condizioni meteo non asciutte.

Scheda tecnica CMF Buds by Nothing