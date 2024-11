Il nuovo iPhone 16 da 128 GB è al minimo storico su Amazon Italia

Potenza e innovazione con il chip A18

L'iPhone 16 è alimentato dal chip A18, che consente prestazioni di altissimo livello e un'efficienza ottimale, ideale per le funzionalità avanzate di foto, video e gaming. La fotocamera da 48 MP con ultra-grandangolo, teleobiettivo 2x e opzioni creative come Stili fotografici, offre dettagli nitidi e qualità elevata in ogni scatto, garantendo una resa visiva impeccabile.

Le colorazioni dei nuovi iPhone 16.

Con un guscio in alluminio aerospaziale e la parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione, questo modello è due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1" offre colori vividi e un'esperienza visiva superiore, mentre il nuovo Tasto Azione aggiunge praticità, consentendo accesso rapido a funzionalità come la modalità Silenzioso o la torcia. Per tutti gli altri dettagli, vi lasciamo alla nostra recensione.